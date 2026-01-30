IDホールディングス、「スポーツエールカンパニー2026」に認定

株式会社インフォメーション・ディベロプメント

株式会社インフォメーション・ディベロプメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 宮澤 拓哉 以下、当社）の持ち株会社である、株式会社IDホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：舩越 真樹）は、従業員の健康増進に向けてスポーツ活動を積極的に支援している企業として、昨年に引き続き、スポーツ庁より「スポーツエールカンパニー」に認定されました。

「スポーツエールカンパニー」は、従業員の健康増進のためにスポーツ活動の支援や促進に向けた積極的な取組みを実施している企業を、スポーツ庁が認定する制度です。当社グループは、「人」こそが企業の競争力を高め、持続的成長をもたらすものであり、会社の重要な財産であるという考えのもと、健康経営を推進しており、スポーツをつうじた健康づくりにも積極的に取り組んでいます。

【スポーツエールカンパニー】

https://sportinlife.go.jp/sports_yell_company/

■当社グループの主な取組み

- ウォーキングイベントの開催運動習慣・歩行習慣の定着を目的に、専用アプリを活用したウォーキングイベント「Waku-Waku Walk!!」を定期的に開催しています。期間中の歩数を従業員同士が競い合うことで互いのモチベーションを高め、楽しみながら継続的に健康づくりに取り組める機会を創出しています。さらに、目標総歩数を設定し、達成状況に応じてこども食堂への寄付を行うなど、社会貢献活動にもつながる仕組みとすることで、イベントの活性化を図っています。- クラブ活動への費用補助マラソン部をはじめとするクラブ活動への費用補助をつうじて、スポーツへの参加を後押しし、従業員同士のつながりや社内コミュニケーションを促進しています。また、クラブ活動の様子を社内報やイントラネットで紹介し、活動を可視化することで、スポーツ活動への参加意欲の向上につなげています。- 健康経営セミナーの開催年に2回、全社員を対象とした健康経営セミナーを開催し、日常的な運動習慣の促進や健康意識の向上に取り組んでいます。セミナーでは社外の専門講師を招き、健康課題への理解を深め、業務の合間に無理なくできるストレッチや、隙間時間に取り組める軽い運動などの実践的なプログラムを紹介することで、従業員が日常生活や職場でも定期的に体を動かすきっかけを作り、心身の健康維持や運動習慣の定着を目指しています。

当社グループは今後も、従業員一人ひとりが心身ともに健康で、活き活きと輝き、能力を最大限に発揮できるよう、健康経営を推進し、企業価値の向上を目指します。

■IDグループについて

IDグループは、1969年の創業以来、ITシステム運用やアプリケーション開発をつうじて、金融機関、ライフライン、交通・運輸をはじめとした社会インフラを支えています。安定した経営基盤と、顧客ニーズに寄り添った伴走型の支援は、投資家・お客さまから高く評価されてきました。

これからも技術力と人間力を柱として、マーケットを地球儀でとらえた新たな事業領域の開拓を推進し、グループミッションである「Waku-Wakuする未来創り」に取り組みます。