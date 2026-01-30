加藤貿易株式会社(所在地：東京都中央区、代表取締役：加藤 克也)は、ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ガレー(Galler)」より、「ガレー フィナンシェ6個入り」を2026年1月26日より販売開始いたしました。





ガレー(Galler)新商品 フィナンシェ6個入





本商品は、バレンタインやホワイトデー、母の日、父の日など、想いを形にして届ける機会が続く季節に向けた焼き菓子ギフトです。大げさになりすぎず、けれども手に取った理由がきちんと伝わるものを選びたい――そんな贈る側の気持ちに寄り添い、気負わず選べて、受け取った方の記憶にやさしく残る一品を目指しました。





たっぷりのバターと卵白、アーモンドのコクを生かして焼き上げた、王道のフィナンシェ。外は軽く香ばしく、中はしっとりとした食感で、ひと口目から素材の風味がやさしく広がります。甘さが前に出すぎることはなく、後味まで穏やかにまとまる口当たりです。

味わいは2種類をご用意しました。





チョコレートフィナンシェ





チョコレートフィナンシェにはベルギー産チョコレートを使用し、カカオの奥行きのある香りと、ほろ苦さをほんのりと感じられる仕立てに。バターとアーモンドのコクと溶け合い、ゆっくりと後味が広がります。





ピスタチオフィナンシェ





ピスタチオフィナンシェは、香ばしいピスタチオパウダーを練り込み、ナッツならではのまろやかなコクと自然な甘みを引き出しました。口に含むと、バターの風味とともにやさしく広がり、食後まで心地よい後味が続きます。

6個入り(2種×各3個)は、相手に気を遣わせにくく、それでいて「ちゃんと選んだ」気持ちが伝わるサイズ感。日常の延長で気軽に贈れる一方で、食べ終えたあとにふと思い出してもらえるような、そんな後味の心地よさを大切にした焼き菓子です。









■商品情報





ガレー(Galler)新商品 フィナンシェ6個入





商品名 ：ガレー フィナンシェ6個入り

内容量 ：6個(チョコレート3個、ピスタチオ3個)

販売チャネル：ガレー公式オンラインストア／モノプロ公式オンラインストア／

楽天市場／Yahoo!ショッピング／百貨店催事ほか





販売ページ：

ガレー(Galler)公式オンラインショップ： https://www.galler.jp/shopdetail/000000000371

そのほか、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店、Amazon店でも販売中









■ガレー(Galler)とは

1976年、ベルギー東部・リエージュでショコラティエのジャン・ガレー氏が創業しました。

「チョコレートは芸術であり、日常を豊かにするもの」という信念のもと、伝統的な技術と創造的な感性を融合させたショコラづくりを続けています。

1994年には「ベルギー王室御用達ブランド」に認定され、その確かな品質と美しいデザインが世界中で愛されています。

ガレー(Galler)のチョコレートは、パーム油・人工保存料・人工着色料・人工香料を使用していません。

使用するカカオはすべて100％フェアトレード認証のものを採用し、サステナブルな姿勢と繊細な味づくりを大切にしています。





ガレー(Galler)ロゴ





【会社概要】

会社名 ： 加藤貿易株式会社

代表者 ： 代表取締役 加藤 克也

所在地 ： 東京都中央区新川1-3-21 BIZ SMART茅場町211

設立 ： 2009年6月

事業内容： クリエーションブランド(自社ブランド)

およびキュレーションブランド(パートナーブランド)の

企画・製造・販売

URL ： https://katotrade.com





加藤貿易株式会社 ロゴ