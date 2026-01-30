バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )でショップを展開する『e-BANPRESTO(イーバンプレスト)』( https://p-bandai.jp/e-banpresto/?rt=pr )は、「アニメ『地獄先生ぬ～べ～』 鬼の手」（6,600円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年1月30日(金)16時より開始いたしました。(発売元：株式会社BANDAI SPIRITS)





アニメ『地獄先生ぬ～べ～』 鬼の手





■商品特長

アニメ『地獄先生ぬ～べ～』の主人公・鵺野鳴介の「鬼の手」がプレミアムバンダイに登場！

手の骨格・手筋の凹凸を精緻に再現。ゴム素材の採用により肉感を保ちながら、陰影が美しく際立つ仕上がりです。

左手に装着してぬ～べ～になりきろう！









■商品概要

・商品名 ：アニメ『地獄先生ぬ～べ～』 鬼の手

・価格 ：6,600円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：8才以上

・商品サイズ：約25cm

・生産エリア：中国

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

・販売予約 ：2026年1月30日(金)16時開始

・商品お届け：2026年6月お届け予定

・発売元 ：株式会社BANDAI SPIRITS





(C)真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同





■アニメ『地獄先生ぬ～べ～』とは

原作・真倉 翔／漫画・岡野 剛、両先生により、1993年から1999年にわたって「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された『地獄先生ぬ～べ～』。シリーズ累計発行部数2,900万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック。

学校の怪談や都市伝説などを題材としたストーリーが読者の心を震え上がらせながらも、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る、霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）こと"ぬ～べ～"の勇姿が世代を超えた人気を博し、この度2025年に新アニメ化することが決定した。現在はアニメ第2クールが放送中。









■『e-BANPRESTO』サイト情報

バンプレストブランドのプライズ景品造りで培った全てのノウハウを集結した、新しい規格の商品が並ぶショップサイトです。

バンプレストで人気のブランドやシリーズより、造形や装飾、彩色など全てにおいて、プライズ景品の枠を超えた、クオリティへの追及にこだわった、魅力的な商品展開をしています。





e-BANPRESTO





■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

