重量感を軽減する『UAノーウェイ バックパック』最新モデル発売
アンダーアーマーの日本総代理店である株式会社ドームは、移動中のバックパックによるストレスを軽減する新色「UAノーウェイ バックパック」と、新商品「UAノーウェイ バックパック ダッフル」を2026年2月1日（日）に発売いたします。
「UAノーウェイ バックパック」とは
「UAノーウェイ バックパック」は、米国にて特許出願中のUAサスペンションストラップを搭載しており、長時間の移動時においても重量感を軽減し、姿勢の維持をサポートするバックパックとして2025年8月に発売されました。
UAサスペンションストラップ
特許出願中のUAサスペンションストラップを搭載。軽量で耐久性に優れるファブリックが動きと連動して伸縮することで、重量感を軽減する。
■ UAノーウェイ バックパック 新色追加
昨年8月に発売したBLACKに加え、WHITE、RED、GRAYの3色を追加いたします。
商品名 ： UAノーウェイ バックパック
価格 ： 19,910円（税込）
販売店舗： アンダーアーマー公式サイト・直営店(https://www.underarmour.co.jp/feature/noweigh-backpack/?utm_source=PR&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=noweigh)
『UAノーウェイ バックパック ダッフル』新発売
遠征や合宿などでも利用できる十分な容量を備えて、バックパックとしてもダッフルバッグとしても使用可能な「UAノーウェイ バックパック ダッフル」を新たに発売いたします。
■ 機能性
01. UAサスペンションストラップ
特許出願中のUAサスペンションストラップを搭載しており、軽量で耐久性に優れたファブリックが、動きに応じて伸縮することで、重量感を軽減します。
02. 拡張可能なコンパートメント
容量は41L/51Lに切り替え可能で、必要な荷物も背負い心地も犠牲にすることなく、すっきりと収納できるため、毎日快適にお使いいただけます。
03. UAストームテクノロジー
UAストームテクノロジーとコーディングジッパーが、土砂降りの雨でも大切な荷物を守ります。
商品名 ： UAノーウェイ バックパック ダッフル
発売日 ： 2026年2月1日（日）
価格 ： 26,950円（税込）
サイズ ： ONESIZE
販売店舗： アンダーアーマー公式サイト・直営店(https://www.underarmour.co.jp/feature/noweigh-backpack/?utm_source=PR&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=noweigh)
■アンダーアーマー
アスリートが持つパフォーマンスを最大限に発揮できるウェアを作りたいという創業者の思いから、UNDER ARMOURは誕生。「進化をもたらす」をミッションに掲げる“パフォーマンスアスレチックブランド”。1996年に圧縮性のあるコンプレッションウェアでスポーツ界の常識を覆して以来、常にアスリート目線で商品開発を行い、ニーズに応えた様々なウェア・シューズを展開。機能的で、身体を常に快適に保つテクノロジー商品はプロスポーツ選手のみならず、多くのアスリートのパフォーマンスを支えている。
▶ 公式サイト：https://bit.ly/4fc0bTL