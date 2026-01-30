1983年より大阪市内で観光船を運航する大阪水上バス株式会社（本社:大阪市中央区 社長:奥村茂之）は、2026年3月25日（水）～4月10日（金）の間、水辺の桜並木を巡る5つのクルーズ船を運航します。 弊社の観光船が運航する大阪城エリアや天満橋・桜ノ宮エリアは、大阪を代表する桜の名所であり、3月下旬～4月上旬には川沿いが桜色に染まり、たいへん見ごたえのある春の景色を楽しむことができます。 今年のお花見クルーズでは、桜に加え、水辺の名所・旧跡も巡る大阪城港発着の「アクアライナー 大阪城お花見クルーズ」、天満橋・八軒家浜船着場を発着地として船上LIVE付きの優雅なクルーズ船で巡る「ひまわり さくらスペシャルクルーズ」、開放的なオープン船で春風を感じながら楽しむ「アクアmini 大阪城お花見クルーズ」の3つの定番クルーズに加え、「アクアライナー 春限定『シャトルボート』」と「ひまわり さくらサンセットクルーズ」の2つのクルーズが新登場！ デートやご家族でのおでかけ、お友達同士の旅行など、シーンに合わせて選べる5つのクルーズをご用意いたしました。春の思い出づくりにぜひご利用ください。

大阪水上バス㈱は大川や淀川を中心に大阪市内で観光船を運航。大阪城や中之島を巡る「アクアライナー」、大阪港を周遊する「サンタマリア」、大阪市内河川をスイスイ巡る「アクアmini」、船内で食事ができる「ひまわり」、屋根が開閉する機能を備えた「アクアCielo」の5つのクルーズ船をもつ観光船事業者です。“水都大阪観光”を切り口に、定番の大阪観光コースや、食事付クルーズ、音楽クルーズなど水上を楽しむ様々なイベントクルーズも積極的に実施するなど、『水都創造』をコーポレートアイデンティティとし、魅力溢れる水辺の創造に力を入れています。

【クルーズの詳細】

アクアライナー 大阪城お花見クルーズ ＜所要時間：周遊約55分＞

出航時間

10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00

料金

大人2,200円 / こども（小学生） 1,100円

のりば

大阪城港（JR大阪環状線 大阪城公園駅下車 徒歩約3分）

【担当者からのメッセージ】

川沿いの桜並木はもちろんのこと、大阪城天守閣や大阪市中央公会堂、大阪造幣局といった水辺の名所・旧跡を船から見られる水都大阪定番の観光コースを運航します。初めて大阪観光される方、初めてお花見クルーズにご乗船されるお客様にもぴったりのクルーズです！

ひまわり さくらスペシャルクルーズ ＜所要時間：周遊約40分＞

出航時間

10:00 / 10:50 / 11:40 / 13:20 / 14:10 / 15:00 / 15:50

料金

大人2,400円 / こども（小学生） 1,200円 （LIVE付き）

のりば

八軒家浜船着場（京阪電車・OsakaMetro谷町線 天満橋駅 徒歩約5分）

【担当者からのメッセージ】

優雅なクルーズ船「ひまわり」は、天井部が船上デッキになっており、開放的な空間から360°見渡す限りの桜並木を愛でることができるクルーズ船。また、5組のミュージシャンが日替わりで乗船し、お花見クルーズを盛り上げるLIVEも開催します！

アクアmini 大阪城お花見クルーズ ＜所要時間：周遊約25分＞

出航時間

10:20～16:20の間、毎時20分と50分に出航 ※11:50発と14:20発は運休予定。

料金

大人1,600円 / こども（小学生） 800円

のりば

大阪城港（JR大阪環状線 大阪城公園駅下車 徒歩約3分）

【担当者からのメッセージ】

屋根がないオープン船なので、春風を感じながらお花見クルーズをお楽しみいただけます。また船長の生ガイドも魅力の一つ♪船長おすすめのスポットや水都大阪の小話などもご紹介します。約25分間と手軽な乗船時間なので、小さなお子様にもお楽しみいただけるクルーズ船です。

アクアライナー 春限定「シャトルボート」 ＜所要時間：片道約20分＞

のりば・出航時間

下り便「中之島ライナー」大阪城港発 → 淀屋橋港着10:30 / 11:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30上り便「キャッスルライナー」淀屋橋港発 → 大阪城港着11:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00

料金

大人1,400円 / こども（小学生） 700円

のりば

大阪城港（JR大阪環状線 大阪城公園駅下車 徒歩約3分）淀屋橋港（京阪電車・OsakaMetro御堂筋線 淀屋橋駅 下車すぐ

【担当者からのメッセージ】

大阪でも有数のお花見スポット「大阪城公園」と歴史・文化の島・中之島の中心地「淀屋橋」を結ぶシャトルボートです。京阪電車やOsakaMetro、JRの駅近くにのりばがあるので、アクセス抜群！観光しながら移動もできる！お得なクルーズ船です。

ひまわり さくらサンセットクルーズ ＜所要時間：周遊約60分＞

出航時間

17:30

料金

大人2,500円 / こども（小学生） 1,400円 （ワンドリンク＆LIVE付き）

のりば

八軒家浜船着場（京阪電車・OsakaMetro谷町線 天満橋駅 徒歩約5分）

【担当者からのメッセージ】

ひまわり さくらスペシャルクルーズのサンセットバージョンを初運航します。ビールをはじめアルコールやソフトドリンクから選べるワンドリンク＆5組のミュージシャンによるLIVEを日替わりで開催！春のデートにぴったりな大人のクルーズです。

【各クルーズの詳細はWEBサイトをご覧ください】「大阪水上バス」検索https://suijo-bus.osaka/cruiselis

https://newscast.jp/attachments/taHTDS6GhGMvywYFsXVa.pdf