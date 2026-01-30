上場企業を中心とした経営者80名以上がニセコに集結！「ニセコ会議（経営フォーラム） 2026」開催決定

ニセコ会議事務局

　ニセコ会議事務局は、ウィンタースポーツを愛する上場企業を中心とした経営者80名以上が一堂に会し、「経営と日本の未来」について語る「ニセコ会議 2026」を、2025年2月5日から2月8日の期間、北海道ニセコ町で開催いたしますのでお知らせいたします。



　期間中、「次世代経営者育成」や「新規事業＆海外進出」「企業価値向上と株式市場」「AI活用の現状と未来」などをテーマにした、フォーラムや座談会を開催いたします。報道陣の皆様におかれましては、是非ご取材・ご聴講いただけますようご案内いたします。



取材申込はこちら（PR事務局：株式会社IDEATECH）｜ https://niseko-forum.com/contact





■ニセコ会議とは


　『ニセコ会議』とは、「アジアのダボス会議」をコンセプトに、世界的なウインターリゾート地であるニセコにて、"経営と日本の未来"について上場企業を中心とする経営者が集まり多方面からの議論を交わします。


　2024年にスタートしたこの会議は、日本経済の発展に対して、大きな役割を果たす経営フォーラムを毎年開催して参ります。


　今後は徐々にグローバル化を図り、世界経済の課題を話し合うグローバルな会へと発展させて行きます。



＜ニセコ会議 主催者＞



渡辺 尚 氏

株式会社フリーダムワン　代表取締役社長




高橋 卓 氏

CXO倶楽部株式会社　　　　代表取締役




ニセコ会議のコンセプトと主催者の想い　https://niseko-forum.com/#concept



■開催概要


■ニセコ会議 2026プログラム


▼プログラム1

飯田　裕 氏

IKホールディングス　取締役会長　　




岩崎　裕美子 氏

ランクアップ　代表取締役　




山田　雄一郎 氏

トリプルアイズ　代表取締役会長　




佐野　健一 氏

ビジョン　代表取締役会長　




▼プログラム2

池上 重輔 氏

早稲田大学経営管理研究科　研究科長・教授




小林　泰士 氏

マーケットエンタープライズ　代表取締役社長




清水　祐孝 氏

鎌倉新書　代表取締役会長CEO




青山　満 氏

GMOグローバルサインホールディングス　代表取締役社長執行役員





山崎　太輔 氏

レントラックス　代表取締役社長　




▼プログラム3

石川　淳悦 氏

FCE　代表取締役社長




谷口　辰成 氏

セキュア　代表取締役社長




吉田　直人 氏

イオレ　取締役会長　株式会社DEA　代表取締役会長






金子　洋文 氏

リビングプラットフォーム　代表取締役




▼プログラム4

田中　けんと 氏

ニセコ町長　




片山　健也 氏

前ニセコ町長　





築山　英治 氏

Sapeet　代表取締役




本城　嘉太郎 氏

monoAI technology　代表取締役会長




篠田　庸介 氏

ヘッドウォータース　代表取締役




永田 基樹 氏

pluszero　取締役副社長 兼 CIO





アンナ・クレシェンコ氏

Flora　CEO　




小嶋 智彰 氏

ソースネクスト　代表取締役社長兼COO




林 順之亮 氏

ZENKEN　代表取締役社長




森川 亮 氏

C Channel　代表取締役社長




■昨年の様子「ニセコ会議 2025」




昨年の「ニセコ会議 2025」では、経営者約80名が参加し、「成長企業における有効なM＆Aとは」「次世代リーダーの育成」をテーマにしたフォーラムを実施しました。ニセコ町長 片山健也氏や、元オリンピック日本代表　木村公宣氏や、国内外の著名な経営者が登壇し、上場企業の大型合併の状況や、次世代リーダーの育成について活発な討議が行われました。




特に、7日のフォーラムでは、成長企業における有効なM&Aを題材にパネルディスカッションなどが行われ、みずほ銀行の大櫃直人エグゼクティブアドバイザーは、M&Aの成功事例を紹介し、「一見業績が良くなくても改善できる課題がある相手とのほうが、結果的に伸び代がある」と述べられました。ディスカッションセッションでは、参加者同士がテーブルを囲み、自社の事業を通じて日本経済にどのように貢献できるかについて議論し、多くの新しい視点とアイデアが共有されました。


■PR事務局


会社名　：株式会社IDEATECH


代表者　：代表取締役社長 石川友夫


所在地　：〒107-0062 東京都港区南青山2丁目11番17号　第一法規ビル3階


設立日　：2010年2月


URL　　：https://ideatech.jp