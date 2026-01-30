「働きやすい職場環境認定事業所」認定証交付式を開催

藤枝市役所

藤枝市では、市内企業の職場環境向上を目指し、「働きやすい職場環境認定事業所」制度を令和５年７月より実施しています。このたび、令和７年度に認定された25社に対し、認定証の交付を行います。

特徴・セールスポイント等

・各社独自の働きやすい職場環境づくりへの取り組みをもとに、市の審査を経て、認定した事業所に対し、市長より認定証を交付します。

・本制度に対する企業の関心は高く、認定件数は136社（令和８年１月現在）となっており、令和８年３月末までの目標としていた100社を１年前倒しで達成するなど、今後も更なる認定件数の増加が期待されます。

・この認定制度などを通じて、市内企業全体にワークライフバランスやダイバーシティの推進などの取り組みを浸透させていきます。

内容

日 時：２月３日（火）午後３時30分～４時30分

会 場：藤枝市役所西館５階 第３・４委員会室（藤枝市岡出山1-11-1）

出席者：藤枝市長、教育長

働きやすい職場環境認定事業所 23社(交付式欠席２社)

内 容：認定事業所紹介・認定証交付（１社）・市長挨拶・認定事業所あいさつ（１社）・ 記念撮影・懇談

参考情報

・対象事業所

市内に所在する事業所（対外的に独立して事業を営んでいるもの）

・認定要件

以下の４分野に関する取組を点数化し、基準点を満たすこと(従業員101名以上⇒60点、100名以下⇒50点)

１. 職場環境の向上 ２.働き方改革の推進 ３.多様な人材の活躍 ４.健康経営の推進

・認定による特典

市内の連携金融機関による従業員向けローンの金利優遇、設備投資資金利子補給の上乗せなど

関連ホームページ

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/shiminkyodo/danjokyodo/gyomu/hatarkiyasui/ninteizigyosyo/index.html