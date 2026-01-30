「働きやすい職場環境認定事業所」認定証交付式を開催

藤枝市では、市内企業の職場環境向上を目指し、「働きやすい職場環境認定事業所」制度を令和５年７月より実施しています。このたび、令和７年度に認定された25社に対し、認定証の交付を行います。





特徴・セールスポイント等


・各社独自の働きやすい職場環境づくりへの取り組みをもとに、市の審査を経て、認定した事業所に対し、市長より認定証を交付します。


・本制度に対する企業の関心は高く、認定件数は136社（令和８年１月現在）となっており、令和８年３月末までの目標としていた100社を１年前倒しで達成するなど、今後も更なる認定件数の増加が期待されます。


・この認定制度などを通じて、市内企業全体にワークライフバランスやダイバーシティの推進などの取り組みを浸透させていきます。


内容


日　時：２月３日（火）午後３時30分～４時30分


会　場：藤枝市役所西館５階　第３・４委員会室（藤枝市岡出山1-11-1）


出席者：藤枝市長、教育長


　　　　働きやすい職場環境認定事業所　23社(交付式欠席２社)　


内　容：認定事業所紹介・認定証交付（１社）・市長挨拶・認定事業所あいさつ（１社）・ 記念撮影・懇談


参考情報


・対象事業所


市内に所在する事業所（対外的に独立して事業を営んでいるもの）


・認定要件


以下の４分野に関する取組を点数化し、基準点を満たすこと(従業員101名以上⇒60点、100名以下⇒50点)


１. 職場環境の向上　２.働き方改革の推進　３.多様な人材の活躍　４.健康経営の推進


・認定による特典


市内の連携金融機関による従業員向けローンの金利優遇、設備投資資金利子補給の上乗せなど


関連ホームページ


https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/shiminkyodo/danjokyodo/gyomu/hatarkiyasui/ninteizigyosyo/index.html