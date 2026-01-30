全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP(本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生)は、リアル脱出ゲーム「全国夜の遊園地」シリーズ最新作『夜の魔法学校からの脱出』を2026年4月10日(金)より東京をはじめとする全国の遊園地で順次開催します。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/wizardpark/

『夜の魔法学校からの脱出』は、累計動員数40万人以上を記録する大人気シリーズ、リアル脱出ゲーム「全国夜の遊園地」シリーズの最新作。閉園後の遊園地を舞台にした夜公演『夜の魔法学校からの脱出』と、制限時間なしで日中の遊園地を楽しみながら遊べる昼コース『昼の魔法遊園地と64匹の謎の妖精』の2つで構成された、魔法に満ちた遊園地で丸一日お楽しみいただける体験型ゲーム・イベントです。

■閉園後の遊園地を舞台に、自身の魔法で邪悪な魔法使いに立ち向かえ。

夜公演の舞台となるのは、閉園後の遊園地に姿を現すという“ルミナス魔法学校”。プレイヤーは新入生として、歓迎パーティーに参加します。そこで待ち受けていたのは、1,000年の封印から復活した邪悪な魔法使い。プレイヤーは、謎に満ちた魔導書を解読したり、習得した魔法を使ったりして邪悪な魔法使いに立ち向かいます。閉園後の遊園地を貸し切った特別な空間で、遊園地全域を駆け巡りながら謎に挑むリアル脱出ゲームとなっています。

■自由に遊園地を楽しみながら、妖精たちを捕まえよう！

昼コース『昼の魔法遊園地と64匹の謎の妖精』では、夜公演にも繋がる物語をご体験いただけます。魔法学校から逃げ出してしまった謎の妖精たちを、遊園地全体を探し回りながら捕まえます。妖精を捕まえるには、妖精たちが出題する謎を解き明かす必要が。どの妖精から捕まえるか自由に選択できるほか、制限時間がないため、アトラクションの合間などご自身のペースで挑戦可能です。ぜひ昼コースもお楽しみいただき、丸一日魔法の世界に没入できる特別な時間をお過ごしください。▼リアル脱出ゲーム「全国夜の遊園地」シリーズプレイイメージ

■4人分まとめてのご購入で1人あたり1,000円お得に！ 22歳以下の方は、当日チケットが半額になる「U22団員」割引も要チェック！

4月10日(金)から6月14日(日)のよみうりランド開催分のチケットは、1月31日(土)12:00より少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売、2月7日(土) 12:00より一般販売いたします。4人分のチケットをまとめてのご購入で、お得にお楽しみいただける割引もご用意。夜公演と昼コースがセットになった「丸一日チケット」は1人あたり1,000円お得に、「夜公演チケット」は1人あたり300円お得になります。ぜひ家族や友人を誘ってご参加ください。さらに、22歳以下の方は「U22団員」割引で、全日程の当日チケットが半額で購入可能です。少年探偵SCRAP団(FC)の22歳以下の団員の方が平日のみ受けられるサービスが、本イベントは土日祝日を含む全日程に適用されます。「夜公演チケット」はもちろん、「丸一日チケット」も半額で購入できますので、イベント前に発表される当日チケット情報をご確認ください。

■特典付きチケット限定グッズ「ルミナス魔法学校入学セット」でイベントを200％楽しもう！

イベントの世界観をよりお楽しみいただける特典付きチケットは、前売チケットに+ 3,500円(税込)で購入が可能です。特典付きチケットについてくる限定グッズ「ルミナス魔法学校入学セット」には、メモをもとに秘密の情報を解き明かす「秘密のメモ付き羽根ペン」や、セット限定の豪華仕様となった「入学記念ピンバッジ」が登場。さらに、ルミナス魔法学校の難関筆記試験を、自宅で楽しむことができる「特別試験」もついた、ボリューム満点のセットになっています。当日販売がない特別なグッズですので、ぜひイベント参加前にチェックしてください。

閉園後の遊園地を貸し切って行なう夜公演、遊園地とあわせてじっくり楽しめる昼コースと、一日中魔法に満ちた世界でリアル脱出ゲームを楽しむことができる本イベント。東京での開催に続き北海道や広島など、全国各地の遊園地でも開催予定です。ぜひ家族や友人と一緒に、特別な空間で楽しめるここだけの体験をお楽しみください！

リアル脱出ゲーム「全国夜の遊園地」シリーズ『夜の魔法学校からの脱出』概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/wizardpark/－夜公演『夜の魔法学校からの脱出』－◼︎ストーリー閉園後の遊園地。ひっそりと霧に紛れるように魔法の校舎が姿を現す。「ようこそ、ルミナス魔法学校へ！」魔法の杖、古びた魔導書、不思議な生物、動く絵画。今宵は新入生であるあなた達を迎える歓迎パーティー。皆、これから始まる魔法の学校の生活に心を躍らせていた。…しかし、その高揚は瞬く間に打ち砕かれてしまう。封印されていた邪悪な魔法使いが復活してしまったのだ。激しい戦いの末、教師達が命と引き換えに稼げた時間は……僅か70分。封印のカギは学校で1,000年秘匿されている謎めいた魔法。解き明かせるのは、残されたあなた達だけ。未熟でも、杖を片手に立ち向かえ。◼︎プレイ形式・所要時間：約130分(制限時間：70分)・参加人数：制限なし・一斉スタート・屋外イベント

－昼コース『昼の魔法遊園地と64匹の謎の妖精』－

◼︎ストーリー夜になると、不思議な魔法学校が姿を現す。ここは"魔法の遊園地"。あなたは、その魔法学校に入学したばかりの新入生。ある人物からの突然の呼び出しを受け、遊園地へと足を踏み入れた。どうやら飼っていた妖精が逃げ出したらしい。「お願い！ 妖精を捕まえてほしいの！この妖精たち、謎を解かないと捕まえられなくて……」あなたを待ち受ける、妖精たちが仕掛けた多種多様な謎の数々。遊園地を歩き回り、ときにはアトラクションを観察し、ひらめきだけでなく、推理力や体力までも試される。どう攻略するかは、あなた次第。にぎやかな遊園地に紛れた謎を解き明かし、妖精を捕まえまくれ！そして、その裏に隠された秘密とは……？

◼︎プレイ形式・所要時間：約2～4時間・参加人数：制限なし・随時スタート・屋外イベント※昼コースは会期中、よみうりランドの開園日にご参加可能です。よみうりランドの休園日ならびに営業時間につきましてはよみうりランドHPをご確認ください。－－◼︎開催会場、日程【東京】よみうりランド：4月10日(金)～6月14日(日)北海道や広島など、全国の遊園地で開催予定！◼︎チケット販売スケジュール少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売：1月31日(土)12:00～2月6日(金)23:59一般発売：2月7日(土)12:00～◼︎チケット料金・【東京】よみうりランド丸一日チケット【入園券付き】：6,700円夜公演チケット【入園券付き】：4,200円昼コースチケット：3,000円 ほか※4枚ご購入ごとに、丸一日チケットは1人あたり1,000円、夜公演チケットは1人あたり300円割引されます。※上記は前売チケットの価格です。※昼コースチケットは別途入園券の購入が必要です。※アトラクションのご利用は別途のりもの券もしくは、ワンデーパスの購入が必要になります。※当日チケットや中高生、小学生/シニアなどその他チケットの詳細情報、注意事項は以下をご確認ください。https://realdgame.jp/s/wizardpark/tokyo/※本イベントはU22団員割引の対象となります。詳細は下記よりご確認ください。(本イベントは土日ハイシーズンも割引対象となります。)https://scraptanteidan.com/s/n32/page/about_U22▼特典付きチケット情報「丸一日チケット」もしくは「夜公演チケット」の前売チケットは、+ 3,500円(税込)で特典付きチケットに変更可能です。特典付きチケットには限定グッズ「ルミナス魔法学校入学セット」が付属します。・特別試験：A5・秘密のメモ付き羽ペン：羽ペンサイズ H230～250mm・入学記念ピンバッジ：メインパーツサイズ W45.8×H50mm／サブパーツサイズ W20×H20mm※特典付きチケットの購入について・当日チケットでの特典付きチケットの販売、および「ルミナス魔法学校入学セット」単体での販売はございません。・「ルミナス魔法学校入学セット」はイベント参加当日、「夜公演」の特典グッズ引換所にてお渡しいたします。・イベント会場の在庫状況によっては後日発送になる場合がございます。▼SCRAP公式ファンクラブ「少年探偵SCRAP団」団員特典「ルミナス魔法学校 蓄光アルファベット缶バッジ」※注意事項・団員お1人様につき1つのみとさせていただきます。・参加当日団員ブースにてお渡しします。・お渡しの際に団員マイページを確認させていただきます。・アルファベット全26種の中から1つお選びいただけますが、希望のアルファベットが品切れの場合もございますのでご了承ください。◼︎主催/企画制作：SCRAP

＜補足情報＞リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

＜補足情報＞SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine