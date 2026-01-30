～そりすべり、宝さがし、スノーモービル体験など家族で楽しめる冬イベント～かまくらまつり実行委員会（長野県木曽町）は、2026年2月7日（土）、信州開田高原マイアスキー場にて「第18回 信州開田高原 かまくらまつり」を開催します。本イベントは、「雪と遊ぼう！」をテーマに、開田高原の豊かな自然と雪を活かした冬ならではの体験を楽しんでいただく恒例イベントです。当日は、子どもから大人まで楽しめるそりすべりや宝さがし、迫力満点のスノーモービル体験、会場を巡って楽しむスタンプラリーなど、多彩なプログラムを用意。さらに、キッチンカーも出店し、おいしいグルメも楽しめます。会場には雪で作られたかまくらが登場、中に入ると外の寒さを忘れるほどのぬくもりを体感できます。御嶽山を望む雄大な景色の中、開田高原ならではの雪遊びを満喫できる一日となっています。ご家族連れはもちろん、観光で訪れる方にもおすすめの冬イベントです。■イベント概要イベント名：第18回 信州開田高原 かまくらまつり開催日：2026年2月7日（土）時間：10:00～14:30会場：信州開田高原マイアスキー場（長野県木曽町）内容：そりすべり、宝さがし、スノーモービル体験、スタンプラリー、かまくら体験、キッチンカー ほか※内容・時間は変更となる場合があります。■主催・共催・後援主催：かまくらまつり実行委員会共催：開田高原地域協議会、信州開田高原マイアスキー場、木曽おんたけ観光局 開田高原支部後援：木曽町、木曽町商工会開田支部 ほか■お問い合わせ先開田高原観光案内所TEL：0264-42-3350FAX：0264-42-3351公式サイト：https://kaidakogen.jp