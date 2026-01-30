【DIOR TIMEPIECES】「ラ デ ドゥ ディオール」コレクションの最新作

クリスチャン・ディオール合同会社

優美な曲線とシンプルな2本の針で瞬時にそれとわかる「ラ デ ドゥ ディオール」は、2003年の発表以降メゾンのアイコンのひとつとなりました。ディオール ファイン ジュエリーのクリエイティブ ディレクター、ヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌが手掛けた初のジュエリータイムピースは、素材、色、プロポーションが絶妙に調和し、多面的な女性らしさと自由を称えます。

2026年、アイコン「ラ デ ドゥ ディオール」がディオールを象徴するタイムレスなデザインコードである「カナージュ」を纏った「ラ デ マイ ディオール」より、見る者を魅了するグラフィカルなモチーフと、ゴールドとスティールにダイヤモンドをあしらった比類なきクリエイションの中で、巧緻性とエレガンスが一体化した、圧倒的にモダンな新モデルが登場します。

秘密のお守りでもあり、コレクターズアイテムでもある同タイムピースより登場する新モデルは、虹色の光沢に溢れるマザーオブパールのダイアルが、メゾンを象徴するパターンの幾何学的な抽象性に活気をもたらします。また、再解釈へのオマージュとして、レインボー*モデルも登場し、まるでしなやかなリボンが光をとらえるかのように、多様な光彩を放ちます。サファイア、アメシスト、ツァボライト、トルマリン、そして、エメラルドをあしらった、煌めきに溢れるレインボーモデルには、ピンク サテン ストラップが配されます。

類稀なアイコンとして、メゾンの卓越性と大胆さをかつてないほど声高に主張するクリエイションです。

*2026年1月より30本限定販売。

「ラ デ マイ ディオール」

CD04011X1755 / CD04111X1757 / CD04111X1758

19mm径 / 25mm径 / 25mm径

SS ｘ DIA、MOP / SS ｘ DIA、MOP / SS、MOP

1,170,000円 / 1,460,000円 / 850,000円

CD04015X1759 / CD04115X1760

19mm径 / 25mm径

YGｘ DIA、MOP / YGｘ DIA、MOP

6,900,000円 / 7,900,000円

レインボーモデル

CD04115X1807

25mm径

YGｘ DIA、MOP、サファイアｘツァボライトｘトルマリンｘアメシストｘエメラルド

ピンクサテンストラップ

4,200,000円

*世界数量限定モデル

【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

https://x.gd/x4MWH