Ohouse検索キーワードから見る2026年新生活インテリアトレンド！キーワードは“K-ブランド指名買い”と“雰囲気チェンジ”

株式会社Bucketplace Japan

株式会社Bucketplace Japan（代表取締役：ゾン・セヒョン）が運営する、理想の暮らしを叶える韓国発のインテリアプラットフォーム「Ohouse(オーハウス)」は、2026年1月と前月比の検索キーワード分析に基づき、来る新生活シーズンに向けたインテリアトレンドを発表します。

本格的な新生活シーズンを前にインテリアの計画やアイテム探しが活発になるこの時期、特定の「韓国リビングブランド」を指名して検索するユーザーが急増したほか、「照明」や「寝具」といった手軽に部屋の雰囲気を変えるアイテムへの関心が高まっていることが明らかになりました。

■ トレンド1：憧れの“K-ブランド”を指名買いする動きが加速

最も顕著な傾向として、一般的な名詞ではなく、特定の韓国発リビングブランド名を指定して検索するユーザーが急増しました。特に「dyedin(https://link.ohouse.com/eunkci)」（前月比1,600%増）、「o’gre(https://link.ohouse.com/00n2urs)」（同1,500%増）、「The Frigg(https://link.ohouse.com/6pgpje)」（同233%増）、「warmgrey tail(https://link.ohouse.com/w7h2sb)」（同133%増）などが代表的です。 この結果から、Ohouseが単なるインテリアのECサイトとしてだけでなく、トレンドの韓国ライフスタイルブランドと出会えるプラットフォームとして日本のユーザーに認知されつつあることがうかがえます。

「dyedin」アイテムを使用したユーザーコーディネート

「o’gre」のアイテムを使用したユーザーコーディネート

「The Frigg」のアイテムを使用したユーザーコーディネート

「warmgrey tail」のアイテムを使用したユーザーコーディネート

■ トレンド2：「照明」「寝具」など、手軽な“雰囲気チェンジ”アイテムに注目

新年を迎え、住まいの雰囲気を一新したいというニーズも高まっています。「照明インテリア」の検索数は前月比で約14倍に増加したほか、「寝具カバー」も約800%増と大幅に伸長しました。大きな家具を買い替えるのではなく小物を取り入れることで、トレンド感のある居心地の良い空間を演出しようとする需要が反映された結果と見ています。

「照明インテリア」の検索結果例■ トレンド3：日本の住環境を反映。「省スペース」「効率化」を叶える収納アイテム

限られたスペースを有効活用するための、実用的な収納アイテムへの関心も引き続き高い傾向にあります。「キッチンラック」（450%増）、「リビング収納」（414%増）、「隙間収納」（212%増）、「メイク収納」（140%増）など、具体的な収納キーワードの検索が増加しました。 同時に、「8畳」（73%増）や「4.5畳」（78%増）のように、自身の部屋の広さをキーワードに含めて検索するユーザーが増えており、住環境に合わせたアイテムを探す傾向が強まっています。

Ohouseで人気の「空間を有効活用できる収納アイテム」■ トレンド4：人気の「デスクテリア」は今年も健在

韓国では、お気に入りのアイテムで机周りを装飾することを「デスクテリア」（デスク＋インテリア）といい、その人気は新年も継続する見込みです。「デスクマット」（337%増）、「モニタースタンド」（250%増）、「昇降デスク」（200%増）、「L字デスク」（123%増）など、デスク関連キーワードの検索数が軒並み増加しました。

韓国ユーザーの「デスクテリア」例■ 株式会社Bucketplace Japan 代表 ゾン・セヒョンからのコメント

「新年を迎え、ご自宅やワークスペースを新たに整えたいという需要の高まりから、感度の高いブランドアイテム、空間の有効活用、デスク周りの環境改善といったテーマの検索が同時に増加しました。こうしたユーザーの皆様の関心を反映し、3月から始まる新生活シーズン本番に向けて、より豊かな暮らしのヒントとなるような多様な企画展をお届けし、最高の顧客体験を提供してまいります。」

■ 最新韓国インテリアなら「Ohouse（オーハウス）」

「Ohouse(オーハウス)」は韓国内で3,000万ダウンロードを突破した国民的ライフスタイルスーパーアプリです。日本版サービスはアプリを中心に、インテリアの購入から暮らしのアイディア共有、コミュニティ機能までを一体的に提供。2022年のローンチ後100万ダウンロードを達成し、現在ではEコマースでの取り扱い商品数10,000点以上と、韓国のインテリアブランドのECサイトとして最大級の規模で提供しております。

- Ohouseアプリダウンロードページはこちら(https://link.ohouse.com/uz6m2l)- Ohouseウェブサイトはこちら(https://link.ohouse.com/5bqs9o)■ 会社概要

会社名 : 株式会社Bucketplace Japan

本社所在地 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5リンクスクエア新宿16F

TEL : 050-1754-0945

代表取締役 : ゾン・セヒョン

設立日 : 2022年04月

公式Instagram：＠ohousejp

■ お問い合わせ先

株式会社Bucketplace Japan PR担当

Email：contact_japan@bucketplace.net