POS×気象データで読み解く2026年の売れるテーマ！「猛暑・長期化する夏をチャンスにする店頭販促と売場提案」オンラインセミナー2月26日開催 株式会社マーケティング研究協会

年々深刻化する猛暑と、長期化する日本の夏。

こうした気候変動は、売場・販促・商品構成にこれまでとは異なる影響を与え始めています。

本セミナーでは、「気象データ × POSデータ（販売実績）」を掛け合わせ、

猛暑が「売れる／売れない」をどう変えているのか

夏が長期化することで、消費の山谷はどう変わるのか

どんなテーマ・キーワードで売場を組み立てるべきかを、データに基づいて予測・整理します。

気候の影響による小売の売場と消費者の変化を、気象データとPOSデータを組み合わせて解説。

その上で、「どのような商品を生み出すか」という発想から、「既存商品をどう売るか/魅せるか」という視点へシフトし、店頭販促物や店頭展開の切り口を提供します。

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006568post_204.php

講師：常盤 勝美 株式会社True Data 流通気象コンサルタント／気象予報士

大学で地球科学を学び、民間の気象会社で約20年にわたりウェザーマーチャンダイジング関連業務に従事。流通気象コンサルタントとして、スーパーマーケット、ドラッグストア、アパレル、食品メーカーなどに対してウェザーマーチャンダイジングの指導を行う。2018年True Dataへ入社。気象データマーケティングを推進。

プログラム：

1．近年の気候変動と流通の変化・トレンド

１）2025年の気象振り返り

２）近年の気象トレンドと大きな変化： 仮説から推論、そして確信へ

命に関わる危険な暑さ/不明瞭な梅雨/ゲリラ豪雨/台風・・・

３）気候変動に伴う生活者の変化

１.変わったこと … 「暑いほど売れる」から「暑すぎて売れない」へ

・日中の外出控えによる消費への打撃

・長引く暑さで売れるモノ/売れなくなるモノ：猛暑×化粧品/男性用と女性用

・梅雨対策の変化(水虫薬はダウントレンドか？)

・データで振り返る商品の気温の影響：商品前線（エリア×気温×販売数量）

２.変わらないこと … 気温とニーズの基本法則

気候・風土論に学ぶ、気候と食文化の関係・歴史

２．POS×気候トレンドから商品・販促・売場の変化を大予測

１）2026年の天候予測 ～今夏の長期予報、超速報！～

２）今後の気候トレンド予測

拍車がかかる夏の超長期化、梅雨の不透明化、少雨と多雨が隣り合わせ

３）昨年のレビューと今後の消費トレンド大予測

１.商品編：冷凍保存/冷やして食べる秋冬商品/汁なし麺商品のヒット（汁あり商品の売行きと比較）

２.販促編：夏を４期間に区分/新たな季節区分プロモーション

３．“これからの夏”の消費者インサイトを掴む販促企画、と店頭展開の切り口

１）「時期」で切り分ける

夏の4期間：暑さ慣れのススメ/ジメジメ対策/食べる熱中症対策…etc

２）「気象条件対策」で切り分ける

暑さ・乾燥・室内の寒さ対策：贅沢○○/火を使わない/夏のインフルエンザ…etc

３）「消費者心理・提供価値」で切り分ける

夏ばてリカバリー・イベント：睡眠サポート/スポーツ観戦…etc

４．超長期化する夏、小売企業に向けた提案へのヒント

１）価格訴求に巻き込まれない納得感のある根拠づくり

２）新しいライフスタイルへの提案：日本ナイズした多国籍料理/甘い麦茶?!

３）小売現場への負担を考慮した店頭訴求：最高気温連動値引き/最小限のPOP変更で見栄えを変える

開催概要：

開催日時：2026年2月26日（木） 13:00～16:00

開催方法：オンラインセミナー（Zoomウェビナー／アーカイブ視聴あり）

受講料：お一人様 30,800円（税込）

