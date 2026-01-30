ＰＧＭが「竜王ゴルフコース」（滋賀県蒲生郡）を2月1日より直営ゴルフ場として営業を開始

パシフィックゴルフマネージメント株式会社

パシフィックゴルフマネージメント株式会社（本社：東京都台東区東上野／代表取締役社長 田中 耕太郎、以下「ＰＧＭ」）は、株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドに運営を委託していたゴルフ場「竜王ゴルフコース」(滋賀県蒲生郡)を2月1日より直営ゴルフ場として営業を開始いたします。





直営ゴルフ場となった「竜王ゴルフコース」では、2月1日よりＰＧＭの親会社である株式会社平和発行の株主優待券を利用いただけます。また、「ＰＧＭカード」や「ＰＧＭアプリ」でのスマートチェックイン、及び「ＰＧＭポイント」の付与・還元、ＰＧＭメンバー特典プログラム「Ｐ-ＣＡＰ」（読み方：ピーキャップ）のサービスも開始いたします。ＰＧＭグループが保有・運営するゴルフ場は全国で149か所となり、株式会社アコーディア・ゴルフのゴルフ場172か所を併せて、平和グループが保有するゴルフ場は全国で321か所となります。■「竜王ゴルフコース」概要「竜王ゴルフコース」は、名神高速道路竜王ICから3kmの好立地にあり、鈴鹿山系を望む湖東平野の南の恵まれたロケーションにある丘陵コースです。地形を巧みに活かし、67個のバンカーと自然の滝や池を残した変化に富んだコースレイアウトが特徴的で、レストランからはシンメトリーに配置されたアウトコース・インコースのスタートホールを望むことが出来ます。所在地の竜王町は東に雪野山、西に鏡山というふたつの山に囲まれ、この山々は竜神が祀られていたことから別名「竜王山」とも呼ばれ、町名の由来にもなっています。古今和歌集にも詠まれているこの地域は、歴史ロマンあふれる自然豊かな土地であり、四季折々に表情を変える美しい絶景も魅力です。「竜王」の名に違わぬ雄大なフェアウェーを舞台に、豪快なドライビングショットを、心ゆくまでお楽しみいただけます。

所在地 ： 〒520-2594 滋賀県蒲生郡竜王町山中1391

連絡先 ： TEL. 0748-58-2111／FAX. 0748-58-1782

アクセス ：【車利用の場合】名神高速道路／竜王ICより3km

【電車利用の場合】JR東海道本線（琵琶湖線）

近江八幡駅よりタクシーにて20分

コース概要 ： 18ホール／6,600ヤード／パー72

【アウトコース】9ホール／3,222ヤード／パー36

【インコース】 9ホール／3,378ヤード／パー36

2グリーン（ベント・コーライ）

運営形態 ： パブリック

コース設計 ： 西武建設株式会社

オープン日 ： 1982年9月18日

ホームページ ： https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/176.html

※PGM Webの予約は2/1(日)から開始となります。