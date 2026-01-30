株式会社ソフト技研

2026年1月30日

報道関係者各位

株式会社ソフト技研（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田 法夫、以下 ソフト技研）は、パスワードレス認証の標準化団体であるFIDOアライアンス（FIDO Alliance）が本日公開した株式会社MIXI（以下 MIXI）の導入事例において、当社のセキュリティソリューション「YubiOn Portal」が採用・紹介されたことをお知らせいたします。

本事例は、MIXIがコンシューマーおよびエンタープライズ（社内）領域を横断してパスキー（Passkey）導入を推進し、「安心で快適なログイン体験」を実現した取り組みを紹介するものです。この中で「YubiOn Portal」は、MIXIの社内エンタープライズ環境におけるセキュリティ強化と運用効率化を実現するソリューションとして取り上げられています。

■FIDOアライアンス公開事例

日本語版： MIXI、コンシューマーおよびエンタープライズ領域を横断するパスキー導入で“安心で快適なログイン体験”を推進(https://fidoalliance.org/mixi-promotes-a-safe-and-seamless-login-experience-with-passkey-deployment-across-both-consumer-and-enterprise-environments/?lang=ja)

英語版： MIXI Promotes a “Safe and Seamless Login Experience” with Passkey Deployment Across Both Consumer and Enterprise Environments(https://fidoalliance.org/mixi-promotes-a-safe-and-seamless-login-experience-with-passkey-deployment-across-both-consumer-and-enterprise-environments/)

■事例における「YubiOn Portal」の活用について

MIXIでは、社内においてPC端末の共用運用やOS環境の変化に対応しつつ、セキュリティ強化と運用効率を両立させるという課題を抱えていました。この課題解決のため、全社的なセキュリティ推進の一環として、FIDOアライアンスのメンバー企業であるソフト技研が提供する「YubiOn Portal」と、Yubico社のセキュリティキー「YubiKey」が採用されました。

【主な導入効果】

事例内では、以下の成果が報告されています。

- Windows/macOS両対応の2要素認証環境の整備クラウド一元管理可能な環境を構築し、共用端末のログオン時の認証強度向上と運用合理化を同時に実現しました。- 認証管理のクラウド移行と可視化従来の台帳管理からクラウド管理（YubiOn Portal）へ移行したことで、常に最新かつ正確な認証状態を把握することが可能となりました。- リモートデスクトップへの対応Windowsのリモートデスクトップ利用にも対応し、ユーザー（社員）からも高い評価を得ています。- スムーズな導入・運用豊富な手順書と柔軟な設定機能により、IT部門におけるスムーズな導入・運用が可能となりました。

ソフト技研は、今後も「YubiOn Portal」をはじめとするセキュリティソリューションの提供を通じ、企業におけるFIDO認証/パスキーの普及と、安全で利便性の高いデジタル環境の実現に貢献してまいります。

【株式会社ソフト技研について】

ソフト技研は、創業以来42年間に渡り、独立系のソフトハウスとして、防災情報等の社会システム事業におけるソフトウェア開発を行ってきました。2010年からは、セキュリティ事業としてYubiOn認証ソリューションを展開しています。「あらゆる世界を良くする」を理念として、公共・社会システムおよびセキュリティソリューションを展開しています。ゼロトラストセキュリティの概念をベースに、お客様に合わせたソリューションの提供を目指しております。

【YubiOn認証ソリューションについて】

YubiOn認証ソリューションはコンピューターの多要素認証ログインからクラウド認証まで、さまざまな認証シーンに対し、FIDOベースによるパスワードレス認証など、複数の多要素認証を提供・サポートします。従来のID・パスワードログイン方式の課題を解消し、更に使いやすさを追求することで、セキュリティの強化と管理コストの削減を両立し、お客様のビジネスを強力にサポートします。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社ソフト技研

YubiOn事業部 福野

本社：東京都渋谷区桜丘町4-23 渋谷桜丘ビル6F

国内事業所：札幌、仙台、神戸

TEL ：03-3477-0372

mail ：yubion@sgk.co.jp

https://www.sgk.co.jp/

https://www.yubion.com/