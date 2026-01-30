松山市駅前に賃貸相談窓口が誕生！三福ラウンジ内に2026年2月1日オープン

株式会社三福ホールディングス三福綜合不動産・賃貸の相談窓口が松山市駅前にオープン！

株式会社三福綜合不動産（本社：愛媛県松山市）は、松山市駅前に新たな賃貸相談窓口を2026年2月1日（日）開設します。

本窓口は、グループ会社である株式会社三福管理センター運営の「SANPUKU LOUNGE」内・個室スペース(https://maps.app.goo.gl/m5rRQZKabzihEd7D8)に設置。

松山でのお部屋探しのために遠方から来松される方へ、物件探しから内見案内、契約手続きまでを松山市駅すぐ近くで一貫して対応します。

松山市駅徒歩1分、来店負担を軽減する新たな賃貸相談窓口

三福ラウンジの外観三福綜合不動産・松山市駅前相談窓口ブース

新設する賃貸相談窓口は、松山市駅から徒歩1分の立地にある「SANPUKU LOUNGE」（三福ラウンジ）内に設置します。

モニター、テーブル、椅子を備えた個室スペースを活用し、オンラインシステムを用いた物件紹介や内見案内、契約手続きを行います。

遠方からお部屋探しのために来松される方は滞在時間が限られており、不動産会社の店舗や内見先など複数箇所を回ることが難しいという課題がありました。

本窓口は予約制で、待ち時間なく落ち着いた環境での相談が可能です。

物件探しから内見・契約までをワンストップで対応

本窓口では、賃貸仲介スタッフが以下の対応を行います。

- 賃貸物件のご提案- 内見のご案内（現地・オンライン対応）- 契約手続きのご案内

内見に行く物件が決定した後は、来店者がラウンジ内のサービスとしてカレー・ドリンクバーを利用いただく間にスタッフが車を手配。

スムーズに物件の内見へ移動できる体制を整えています。

※カレーおよびドリンクバーの無料提供は初来店時限定です。

三福ラウンジ内のカレー・ドリンクのコーナー三福ラウンジ内のドリンクバー

松山市駅前という中心立地を活かし、松山市内を中心に、伊予市・東温市・松前町・砥部町など周辺エリアへの移動もしやすい動線で内見案内を行います。

SANPUKU LOUNGEについて

SANPUKU LOUNGE（三福ラウンジ）内の様子

SANPUKU LOUNGE（三福ラウンジ）は、三福管理センター株式会社が運営する三福管理物件入居者様専用のラウンジスペースです。

今回の賃貸相談窓口では、将来的に三福管理物件を契約した際に利用できるラウンジ空間を、事前に体験することができます。

店舗情報や詳細は、以下をご参照ください。

https://www.apaman3puku.com/weblog/useful/28794

三福綜合不動産 松山市駅前賃貸相談窓口の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4256/table/342_1_31e80af2a22d2afe6e6e60212880a080.jpg?v=202601300421 ]

弊社は今後も、皆さまのお部屋探しを便利に・安心して進められるサービスづくりに取り組んでまいります。

三福綜合不動産について

三福綜合不動産は、松山市・伊予市・東温市・砥部町など、愛媛県中予エリアで50年以上にわたり賃貸仲介・管理を行ってきた不動産会社です。

今回開設する松山市駅前相談窓口では、遠方から来松される方や限られた滞在時間の中でお部屋探しを行う方に向け、物件探しから内見、契約までを一か所で完結できる体制を整えています。

松山エリア取扱物件数98％の情報を掲載する「松山賃貸ナビ」(https://www.apaman3puku.com)では、最新の管理物件情報やキャンペーン情報も随時更新しています。

https://www.apaman3puku.com

【会社概要】

会社名：株式会社三福綜合不動産

所在地：〒790-0811 愛媛県松山市本町5丁目7-7

代表者：代表取締役社長 中矢 孝則

本件の担当：桑原

電話：0800-601-8174

お問い合わせ：https://www.apaman3puku.com/contacts/1/

URL：https://www.3puku.co.jp/

※本リリースは松山賃貸ナビのブログ記事を元に編集・転載しています。

https://www.apaman3puku.com/weblog/news/30(https://www.apaman3puku.com/weblog/news/30811)811(https://www.apaman3puku.com/weblog/news/30811)