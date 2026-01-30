数多くのK-POPアイドルを担当する韓国TOPサロン「Joy187」のメイクアカデミーが日本上陸！トップディレクターによるプロ向け韓国メイク養成講座、2026年2月開催。
2026年2月、プロのメイクアップアーティスト及びアドバイザーを目指す方を対象とした『韓国メイク プロ＆アドバイザー 基礎講座』を開講いたします。
本講座では、SHINeeやXGなど世界的なアーティストを手掛けるトップディレクター、ハン・ダヘ氏をデモ講師に迎え、本場韓国の「透明感」と「骨格デザイン」の神髄を直接伝授します。
TOP ARTIST from JOY187
HAN DAHYE
JOY187 Make Up TOP Director
ハン・ダヘ
SHINee、XG、TripleS、MAIDIEN等のメイクやNetflixをはじめとした韓国ドラマや映画のメイクを数多く手がける
本講座の3つのポイント- 世界を魅了するK-IDOLのメイク技術を直接習得 SHINee、XG、TriplS、MADEN等のメイクや、話題のNetflixドラマ・映画を担当する「Joy187」トップディレクター、ハン・ダヘ氏がデモンストレーションを実施。
- 「韓国女優肌」を作る独自のベース＆骨格理論 単なるトレンド紹介ではなく、韓国美容の核心である「均一な透明感」と、陰影で美しさを引き出す「美骨格デザイン」を理論と実技で学びます。
- 短期集中・少人数制での確実なスキルアップ プロによるデモと実技演習を組み合わせたカリキュラム。日本人のプロスタッフによるサポート体制を整え、受講者全員に「受講修了証」を授与します。
カリキュラム詳細- 1コマ目：韓国メイク基礎理論 ～ 韓国女優ベースメイク習得 （スキンケアからコンシーラー技術、ファンデーションの選定まで）
- 2コマ目：韓国女優ポイントメイク（骨格・陰影デザイン） （アイメイク、チーク、シェーディング、リップの質感とグラデーション）
- 3コマ目：韓国女優フルメイク （王道ナチュラルからデイリーメイクまで、個別フィードバック付き実習）
開催概要- 日程： 【土日集中コース】2月7日(土)・8(日)
【平日夜コース】2月10日(火)・17(火)・24(火)
- 会場： Joy187 K-BEAUTY ACADEMY（東京都港区浜松町 2-13-12-3F）
- 受講料： OPEN記念特別価格 70,000円（税込） ※通常価格より30%OFF
- 詳細・申込： https://yu1l.jp/photo/seminar2026/(https://yu1l.jp/photo/seminar2026/)
サロンNO.1人気のつや髪トリートメントやスタイリング剤などが、ついに日本に上陸。本イベントや、公式サイトで販売をスタートいたします。
【JOY187＆187LABEL日本公式サイト】https://joy187.jp/
【187LABEL 日本公式 トリートメントLPサイト】https://joy187.jp/lp/
【JOY187 日本公式インスタグラム】 https://www.instagram.com/joy187_jp/
【サロン情報】
店名：韓国メイクアップサロン YU1L×JOY187（ユイル×ジョイイチハチナナ）
所在地：東京都港区浜松町2-13-12 Rise Wellビル 3F
アクセス：JR山手線浜松町駅金杉橋口から徒歩2分
都営大江戸線大門駅から徒歩5分
公式サイト：http://www.yu1l.jp/
公式Twitter：https://twitter.com/yu1l_official
公式Instagram：https://www.instagram.com/yu1l_official/
公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCz6S5Tn-6OxmdZQzRYBGl0g
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@yu1l_official