『ウルトラマンギンガ』よりギンガをイメージした香水が登場！

写真拡大 (全3枚)

フェアリーテイル株式会社

※リリース内の画像をご使用の際はクレジットの記載をお願いいたします。(C)円谷プロ



香水の輸入販売を手がけるフェアリーテイル株式会社(東京都港区)は、ウルトラマンギンガをイメージした香水を発売します。


当社オンラインストア「DREAMING PRINCESS」および、Amazon、楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」では2026年1月30日(金)より予約販売を開始します。




『ウルトラマンギンガ』は、円谷プロダクション製作の特撮テレビ番組で、ニュージェネレーションウルトラマンのTVシリーズ第1作目にあたります。


『新ウルトラマン列伝』内で、2013年7月10日から8月14日に前期、同年11月20日から12月18日に後期が放送されました。




＜STORY＞


はるか昔、恐るべき闇の力によって、すべてのウルトラマンや怪獣たちが小さな人形・スパークドールズに変えられてしまった。


スパークドールズは流星となって地球の降星山にふりそそぐ。


やがて時は経ち現在、神秘のアイテム・ギンガスパークを手にした選ばれし少年、礼堂ヒカルは、同じくギンガスパークを探していたスパークドールズのウルトラマンタロウと出会う。


ギンガスパークは、人形となったものの封印を解くアイテムと知らされたヒカルが、怪獣のスパークドールズをリードすると、なぜかその怪獣に変身してしまう。


同じ頃、闇の存在もギンガスパークを狙って動き出していた。




ウルトラマンギンガ　オードパルファム






未来から来たウルトラマン、ウルトラマンギンガをイメージした香水です。


ペアとバンブーのフレッシュさと透明感を両立させたトップノートは、天使の歌声が聞こえそうな満天の星空の下、クリスタルを光り輝かせて凛と立つギンガの様です。


奥深くスイートなロータスによるミドルノートは、後世に続く永遠の命を信じられなかった「影」が分離し、今のギンガがあることをイメージできます。


オークモスがアーシーさを奏でるラストノートは、ギンガがヒカルに見せた、もっと冒険できる広大な地球という星と、「いいようにも悪いようにも変えられる未来」を感じ取れます。



香調：フローラルライブフルーティ



＜香りイメージ＞


トップノート：バンブー、ペア


ミドルノート：ティー、ロータス


ラストノート：ムスク、オークモス、ガイアックウッド




【商品概要】

■ウルトラマンギンガ　オードパルファム


価格　 :4,950円（税込）


容量 ：50ml 　　


成分 ：エタノール、香料、水　　


原産国 : 日本




円谷プロ公式サイト「円谷ステーション」：https://m-78.jp/(https://m-78.jp/)


円谷プロダクション　公式X：https://x.com/tsuburayaprod(https://x.com/tsuburayaprod)


フェアリーテイル株式会社ウルトラマンギンガ商品ページ：https://fairytail.jp/products/ultraman/ginga/


フェアリーテイル株式会社　X：https://x.com/fairytailparfum(https://x.com/fairytailparfum)





(C)円谷プロ



※画像はイメージです。




【フェアリーテイル株式会社】


フェアリーテイル株式会社は、アニメ、特撮キャラクターのほか、俳優、タレント、アイドルらの香水の企画販売を手掛け、香りを通して、作品や個の世界観に没入し、その人を身近に感じられるようにすることを信念としています。



【会社概要】


社名：フェアリーテイル株式会社


代表取締役：熊谷勇希


所在地：東京都港区赤坂7丁目11-7 三共赤坂ビル


コーポレートサイト ：https://fairytail.jp/