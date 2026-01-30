『ウルトラマンギンガ』よりギンガをイメージした香水が登場！

フェアリーテイル株式会社※リリース内の画像をご使用の際はクレジットの記載をお願いいたします。(C)円谷プロ

香水の輸入販売を手がけるフェアリーテイル株式会社(東京都港区)は、ウルトラマンギンガをイメージした香水を発売します。

当社オンラインストア「DREAMING PRINCESS」および、Amazon、楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」では2026年1月30日(金)より予約販売を開始します。

『ウルトラマンギンガ』は、円谷プロダクション製作の特撮テレビ番組で、ニュージェネレーションウルトラマンのTVシリーズ第1作目にあたります。

『新ウルトラマン列伝』内で、2013年7月10日から8月14日に前期、同年11月20日から12月18日に後期が放送されました。

＜STORY＞

はるか昔、恐るべき闇の力によって、すべてのウルトラマンや怪獣たちが小さな人形・スパークドールズに変えられてしまった。

スパークドールズは流星となって地球の降星山にふりそそぐ。

やがて時は経ち現在、神秘のアイテム・ギンガスパークを手にした選ばれし少年、礼堂ヒカルは、同じくギンガスパークを探していたスパークドールズのウルトラマンタロウと出会う。

ギンガスパークは、人形となったものの封印を解くアイテムと知らされたヒカルが、怪獣のスパークドールズをリードすると、なぜかその怪獣に変身してしまう。

同じ頃、闇の存在もギンガスパークを狙って動き出していた。

ウルトラマンギンガ オードパルファム

未来から来たウルトラマン、ウルトラマンギンガをイメージした香水です。

ペアとバンブーのフレッシュさと透明感を両立させたトップノートは、天使の歌声が聞こえそうな満天の星空の下、クリスタルを光り輝かせて凛と立つギンガの様です。

奥深くスイートなロータスによるミドルノートは、後世に続く永遠の命を信じられなかった「影」が分離し、今のギンガがあることをイメージできます。

オークモスがアーシーさを奏でるラストノートは、ギンガがヒカルに見せた、もっと冒険できる広大な地球という星と、「いいようにも悪いようにも変えられる未来」を感じ取れます。

香調：フローラルライブフルーティ

＜香りイメージ＞

トップノート：バンブー、ペア

ミドルノート：ティー、ロータス

ラストノート：ムスク、オークモス、ガイアックウッド

【商品概要】

■ウルトラマンギンガ オードパルファム

価格 :4,950円（税込）

容量 ：50ml

成分 ：エタノール、香料、水

原産国 : 日本

円谷プロ公式サイト「円谷ステーション」：https://m-78.jp/(https://m-78.jp/)

円谷プロダクション 公式X：https://x.com/tsuburayaprod(https://x.com/tsuburayaprod)

フェアリーテイル株式会社ウルトラマンギンガ商品ページ：https://fairytail.jp/products/ultraman/ginga/

フェアリーテイル株式会社 X：https://x.com/fairytailparfum(https://x.com/fairytailparfum)

【フェアリーテイル株式会社】

フェアリーテイル株式会社は、アニメ、特撮キャラクターのほか、俳優、タレント、アイドルらの香水の企画販売を手掛け、香りを通して、作品や個の世界観に没入し、その人を身近に感じられるようにすることを信念としています。

【会社概要】

社名：フェアリーテイル株式会社

代表取締役：熊谷勇希

所在地：東京都港区赤坂7丁目11-7 三共赤坂ビル

コーポレートサイト ：https://fairytail.jp/