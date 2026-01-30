TOKIUM（トキウム）、テクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2025」で20位、5年連続の受賞

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー・メディア・通信（以下、TMT）業界の収益（売上高）に基づく成長率のランキング、「Technology Fast 50 2025 Japan」において、過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長219.5％を記録し、50位中20位を受賞いたしました（ https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20260128.html(https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20260128.html?utm_campaign=36414573-Technology_Fast_50_Japan&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=TechFast2025_0130) )。

Technology Fast 50 2025 Japanは、デロイトが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版です。TMT業界での成長性や成功のベンチマークであり、今回で23回目の開催です。上場・未上場企業を問わずTMT業界に含まれる企業からの応募をもとに、過去3決算期の収益（売上高）成長率の上位50社がランキングされます。

プログラムの詳細は、

https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html(https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html?utm_campaign=36414573-Technology_Fast_50_Japan&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=TechFast2025_0130) をご覧ください。



■今後の展望

TOKIUMは、2016年のTOKIUM経費精算のローンチ以来、請求書管理や電子帳簿保存、契約管理などの経理領域に特化したクラウドサービスを展開してきました。2025年5月には経理AIエージェント企業への転換を発表し、現在までに7体のAIエージェントをリリースしています。

経理領域に特化して培ってきた知見と、AIと8,000人のプロスタッフを組み合わせた独自のオペレーション体制による高品質なサービスが評価され、東証プライム上場企業250社以上を含む3,000社*以上に導入いただいております。

今後も「未来へつながる時を生む」という志のもと、経理AIエージェントの提供を通して、お客様の「時を生む」ために尽力してまいります。

*2025年11月末時点

■Technology Fast 50 Japanプログラムについて

Technology Fast 50 Japanは、デロイト トーマツが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版であり、TMT業界の企業を過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率で順位付けします。指標を収益（売上高）成長率としていることにより、企業規模によらない成長性を表わすランキングとなります。上場・未上場企業に関わらず、応募が可能です。対象となる事業領域は、ハードウエア、ソフトウエア、通信、メディア、ライフサイエンス、クリーンテックです。

＊本プログラムで開示されている情報について

Technology Fast 50 Japanは、集計に当たり正確を期しておりますが、企業からの回答をそのまま集計し反映したものであり、デロイト トーマツ グループやデロイト トウシュ トーマツ リミテッドは、明示または黙示を問わず、これらの情報の正確性などについて何らかの意見を表明したりまたは内容を保証したりするものではありません。なお、Technology Fast 50 Japanプログラムの詳細については、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html(https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html?utm_campaign=36414573-Technology_Fast_50_Japan&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=TechFast2025_0130) よりご覧いただけます。

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。

本サービスを通じて、あらゆるビジネスパーソンを出張手配や事前申請、突合などの定型的な経理作業から解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/(https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/?utm_campaign=36414573-Technology_Fast_50_Japan&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=TechFast2025_0130)

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/(https://corp.tokium.jp/?utm_campaign=36414573-Technology_Fast_50_Japan&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=TechFast2025_0130)