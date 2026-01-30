【新商品】見た目だけじゃない。日常使いしやすい保冷ランチトートバッグが新登場

株式会社シービージャパン

様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区、代表取締役社長：樋口圭介）は、「GRAFF 保冷ランチトートバッグ」を2025年12月に発売しました。

その日の気分で、柄を選ぶ。ランチバッグも、装いの一部に。日常の装いに、自然と溶け込む。見せることを前提に、選びたくなる。中身を選ばず、軽やかに持てる。

休日も。使うシーンを選ばない。置いたときも、しまったときも。さりげない柄が、気分を変える。

通勤や外出の合間に持つランチバッグは、

食事のための道具でありながら、意外と目に触れる存在でもあります。

GRAFF 保冷ランチトートバッグは、ランチバッグに見えない佇まいと、日常使いに必要な保冷機能を組み合わせたアイテム。

その日の服装や予定に合わせて選べる、“持つことも楽しめる”ランチバッグです。

【開発背景】

ランチバッグに求められるのは、保冷機能や容量といった基本的な使いやすさだけではありません。

仕事の日、外出の日、少し気分を変えたい日。

シーンや気分に合わせて「選べること」も、日常的な使いやすさにつながる要素だとGRAFFは考えました。

バッグとしての見た目と、ランチバッグとしての役割を組み合わせて使える形にすることで、

日常に取り入れやすい新しい選択肢を提案しています。

【GRAFF 保冷ランチトートバッグの特長】

クリアバッグと保冷ポーチ、2つの要素を組み合わせて使える

外側は透明感のあるクリアバッグ、内側は落書き風パターンが印象的な保冷ポーチ。

お弁当＋αが収まる、日常使いしやすい容量

お弁当箱に加えて、飲み物やカトラリー、ちょっとした小物までまとめて収納可能。

必要なものを一つにまとめられるため、ランチタイムの持ち運びがスムーズです。

見た目以上に、安心感のある保冷機能

内側の保冷ポーチは、デザイン性を損なわず、食品や飲み物の温度変化を抑えます。

※保冷効果は内容物や使用環境により異なります。

持ち方を選べるショルダー付き

日常に取り入れやすい、シンプルなカラー

ショルダー紐付きで、手持ちと肩掛けの2通りに対応。主張しすぎず、それでいて程よく存在感があり、仕事の日も休日のお出かけにも使いたくなるようなシンプルなカラー。

【商品の特徴】

【活用シーン】

セパレート構造洗練されたデザイン保冷ポーチ付きショルダー付き十分な容量取り入れやすいカラー通勤時のランチバッグとして

オフィスでの置きバッグに

休日のお出かけのサブバッグに

外出先でのテイクアウト用に

商品概要

ホワイトブラック[表: https://prtimes.jp/data/corp/77335/table/346_1_15549611d3472f6668c23831786a5381.jpg?v=202601300421 ]

会社名：株式会社シービージャパン

所在地：東京都足立区

代表取締役：樋口圭介

設立：2000年

事業内容：生活用品メーカー

ミッション：私たちは、暮らしを楽しく、便利で、少し豊かにするお手伝いをしたいと考えています。大切な方に安心して使っていただける商品をお届けし、社会に役立ちながら、かかわるすべての人の幸せにつながるような存在であり続けたいと思っています。

ホームページ :https://cb-j.com/products/006-74/オンラインストア :https://cbj-store.com/products/cbj-507YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCEVAkik4KMdPTfcsIVBdwHw/videosInstagram :https://www.instagram.com/cbjapan_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3DX :https://x.com/cbjapanofficial?mx=2LINE :https://page.line.me/613inpas?oat__id=4593298&openQrModal=true

【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社 シービージャパン 広報担当 松本

☎︎：03－5888－1051(#)

mail：s-matsumoto@cb-j.com

【商品企画書は下記よりダウンロード可能】

https://prtimes.jp/a/?f=d77335-346-73d250b216cbe33d2b0f14ff20938dd4.pdf