「戸部本町プロジェクト」竣工に関するお知らせ

株式会社THEグローバル社

本物件は、京浜急行本線「戸部」駅から徒歩１分に位置し、「横浜」駅、「品川」駅、羽田空港へ直通でアクセスも可能な高い交通利便性を有する物件です。周辺には戸部公園があり、みなとみらいエリアも徒歩圏内で利用できるほか、スーパーや飲食店など生活利便施設も充実しています。

本物件は、都市部への利便性を重視する単身者層をメインターゲットとしてコンパクトながら効率性に配慮した住戸プランの収益マンションを開発いたしました。

なお、本物件につきましては既に１棟での売却契約済であります。

今後も、地域の特性やニーズに応じた付加価値の高い物件を、継続的に開発してまいります。

外観

【物件の概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141156/table/41_1_948a520018487ed8629726f50277e6e3.jpg?v=202601300751 ]エントランスホール居室