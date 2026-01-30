「この可愛さで、じゅわっと濃厚。」“世界にひとつの型”から生まれたHANERUの新・うさぎあんバター焼き
「発酵バター 専門店HANERU」から、吉祥寺本店で大人気の「あんバター焼き」が "うさぎ型"になって2月5日（木）販売開始。
"あんバター焼き"はふわふわ生地にあんこと自家製クリーム、厚切りバターを挟んだバター好きにはたまらない発酵バター専門店HANERUの大人気商品。
今回のリニューアルでさらにふわっと軽く口溶けがいい生地に研究を重ねました。
ひと口食べるとじゅわっと広がる発酵バターのコク。
北海道産小豆のあんこのやさしい甘さと重なり、ひと口でとろける味わいに。
ブランドの象徴でもある“うさぎ”のフォルムは、職人の技から生まれた唯一無二の存在。
思わず写真を撮りたくなる愛らしさと、本格派の味わいを同時に楽しめる一品です。
■こだわり
１.世界にひとつの“うさぎ型
鋳物職人が設計から成形までを手作業で仕上げた、HANERU完全オリジナルの焼型。
量産品では出せない丸みや表情にこだわりました。
２.ふわっと軽く、じゅわっと濃厚
発酵バターの芳醇な香りが生地からあふれ出す設計。
甘さ控えめのあんことの黄金バランスを追求しました。
３.可愛いのに、本格派
見た目はキュート、中身は本気。
専門店ならではの素材選びと焼成で仕上げています。
少し温めてバターをじゅわっと溶かすことで、あんことクリームがなめらかに溶け合う極上の
"ふわっじゅわっ”食感をぜひお楽しみください。
自分へのご褒美に、大切な方への手土産におススメです。
■うさぎあんバター焼き商品情報
商品名 /うさぎあんバター焼き プレーン
販売価格 / 1個 460円（税込み）
販売日 / 2026年2月5日 (木) 12：00～ （毎日12:00からの販売です。）
販売店舗 / 吉祥寺本店
発酵バター専門店HANERU キラリナ吉祥寺本店
住所：東京都武蔵野市吉祥寺南町２丁目１２ キラリナ京王吉祥寺 2F
営業時間：10時00分～21時00分
■発酵バター専門店HANERU(ハネル）とは
吉祥寺に本店を構える発酵バター専門店ハネルは、北海道産発酵バターをたっぷりと使用したバターカ ステラが名物。 焼きあがった後ピョンピョンと跳ねるように飛ばしていく様がまるでウサギのようで店名の由来に。 2020年の発売以来、たくさんのお客様に楽しんでいただいています。
公式WEBサイト https://www.opefac.com/takeout-or-ec/haneru/
公式Instagram https://www.instagram.com/haneru_butter2020/
<直営店>
北千住店
住所： 東京都足立区千住旭町42－1 改札内 EQUiA2階 北千住駅
営業時間：10時00分～21時00分
東京ソラマチ店
住所：東京都墨田区押上1丁目-1-2東京スカイツリータウン ソラマチ 2F
営業時間：10時00分～21時00分
星川店
住所：神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川1-1-1星天qlay 1階 （ユニオンシーフードカフェ併設）
営業時間：12時00分、15時00分、17時00分（3部制）（各回売り切れ次第終了）
■会社概要
社名：株式会社オペレーションファクトリー
大阪本社：〒550-0014 大阪市西区北堀江1-12-10 山田ビル2F
東京本部：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷４-８-７ アツミビル２F
代表者：代表取締役 笠島 明裕
設立：1998年7月
従業員数：正社員 347名 アルバイト 1,255名(2025年12月末時点）
店舗数：45店舗 (2025年12月末時点 大阪26店舗/東京16店舗/福岡3店舗)
事業内容：多業態のレストラン運営、ホテルレストランの運営受託、飲食店プロデュース、コンサルティング 、テイクアウ トを目的としたスイーツの食物販店運営、EC / FC / ライセンスなどの飲食関連サービス事業
URL http://www.opefac.com/