胡蝶庵が1月31日（土）「マイチャン。まつり」限定でコラボ和スイーツ「生！どら福焼き」を販売！

綿半ホールディングス株式会社

あづみの茶胡蝶庵ブランドとして「とろける生大福」などを展開する、株式会社綿半三原商店（長野県安曇野市 代表取締役社長 北沢智洋 以下、当社）は、テレビ信州主催イベント「マイチャン。まつり」とコラボレーションした限定スイーツ「生！どら福焼き」を販売します。

本商品は、手焼きのふっくらとしたどら皮に、あんこと当社看板商品である「とろける生大福」をサンドし、さらに味わい豊かなクリームやコンフィチュールを重ねた、贅沢な和スイーツです。食感・香り・味わいの重なりを一度に楽しめる、満足感たっぷりの特別な一品に仕上げました。

◆コラボ商品ラインアップ

・生！どら福焼き（抹茶）

手焼きのどら皮に、あんこと抹茶生大福を丸ごとサンドしました。信州産クリームチーズと信州産栗ペースト、そして抹茶クリームを贅沢に重ねました。抹茶クリームには京都宇治抹茶を贅沢に使用し、上品な苦みと濃厚な味わいを楽しめます。一口ごとに変化する多層的な味わいをご堪能ください。

・生！どら福焼き（苺）

手焼きのどら皮に、あんこと苺生大福を丸ごと閉じ込めた贅沢な一品です。信州産クリームチーズと信州産苺を練り合わせた特製クリームに、果肉感あふれる苺のコンフィチュールを重ねました。苺の爽やかな酸味と優しい甘さが絶妙なバランスで楽しめる華やかな味わいに仕上げました。

【商品情報】

商品名：生！どら福焼き（抹茶・苺）

販売価格：各700円（税込） ※本価格は「マイチャン。まつり」での販売価格となります。

販売数量：合計500個 ※売り切れ次第終了となります。

【マイチャン。まつり 概要】

開催日時：2026年1月31日（土） 9:30～17:00

開催場所：長野市若里市民文化ホール

〒380-0928 長野県長野市若里3丁目22-2

マイチャン。まつり公式ホームページ：https://www.tsb.jp/mychan-fes/

◆「マイチャン。まつり」へ足を運べない方に朗報！

イベント終了後、当社直営店舗にて期間限定で販売します。

この特別な味わいを、ぜひお近くの店舗でお楽しみください。

【販売日】：2月1日（日）、2日（月）、3日（火）、7日（土）、8日（日）、11日（水・祝）

※各日とも数量限定のため、売り切れ次第終了となります。

今後も胡蝶庵ブランドとしてますます技術を磨き、お客さまに安心安全でとても美味しい商品をお届けすることを心掛け「和み」の価値を提供してまいります。

▼販売店舗はこちら▼

あづみの本店、イオン豊科店、ベイシアあづみの堀金店、松本寿店、松本石芝店、諏訪店、南長野店、中野店

公式ホームページ: https://kochouan.jp/

▼その他あづみの茶胡蝶庵の商品がお楽しみいただけるオンラインショップはこちら▼

オンラインショップ：https://paytouch.jp/shop/kochouan/c/c17/