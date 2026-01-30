【購読者8.5万人突破】Mavericks AI ニュース が最新号を配信。人型ロボット「Atlas」商用化、Gmailの「先回り」機能、ヘルスケア「ChatGPT Health」をピックアップ

株式会社Mavericks

動画生成AI「NoLang（ノーラン）」をはじめとした、先端的なAIプロダクト開発を手掛ける株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表取締役：奥野 将太）は、購読者数8.5万人を突破した国内最大級※の生成AIメルマガ『Mavericks AI ニュース』の最新号を公開しました。

本号では、Googleが発表したGmailの「Proactive（先回り型）」な新機能群や、CES 2026で発表された人型ロボット「Atlas」の商用化およびGoogle DeepMindとの連携、さらに個人の健康データに基づいて最適化される「ChatGPT Health」について解説。日々AI開発の最前線に立つエンジニアチームの知見に基づき、単なる機能紹介にとどまらない「実務や生活への具体的な影響」にフォーカスした深掘り記事をお届けします。

※国内の生成AI特化型ニュースレターとしての規模（自社調べ）

国内最大級・購読者8.5万人。生成AIプロダクト開発チームが届ける「Mavericks AI ニュース」

株式会社Mavericksは、日本発のスタートアップとして生成AIプロダクト「NoLang(ノーラン)」を提供しています。リリースから1年で登録者は15万人を超え、60社超の法人企業様にご利用いただいた実績を持ち、AI駆動開発の最前線で日々自社プロダクトを運用しています。 極めて変化の速い生成AI業界で、いま生成AIで何ができるのか、いま市場で注目されているAIサービスはどんなものなのか、将来はどんなAIが出てくるのか。など、プロダクト開発の最前線をキャッチアップしているチームがピックアップした、「Mavericks AI ニュース」を毎週月曜日に配信しています。

この「Mavericks AI ニュース」では、日々AIプロダクト開発の最前線に立つ我々ならではの視点で、実務に直結する本質的かつ有益な情報を厳選。単なる技術紹介に留まらず、AIの前提知識がない方でも「明日からどう活用できるか」を具体的にイメージできるような情報発信を心がけています。最新の生成AIの情報に、AIプロダクト開発の専門的な知見に基づいた独自の解説を加えて、ニュースをお届けします。

今週号（1月13日配信）のピックアップ紹介

Mavericks AI ニュース登録はこちら :https://mvrks.news/

最新号で取り上げたトピックについて簡単にご紹介します。

特集１：GmailがGeminiで進化。過去メールの検索から「自分の文体」での返信作成まで

Google社がGmailに搭載するGeminiの新機能を発表しました。注目すべきは、単なる文章生成に留まらない「Proactive（先回り型）」な進化です。 「去年の浴室改装の見積もりは誰から？」といった質問に対し、過去のメールからGeminiが回答を生成する機能や、ユーザー自身の文体や語調を学習して返信案を作成する機能、さらに重要人物（VIP）を特定してタスクを整理する「AI Inbox」などが紹介されました。 本記事では、これら新機能がどのように私たちの「メール処理」という日常業務を効率化し、生産性を向上させるかについて解説します。

特集２：Hyundai「Atlas」が量産へ。Google DeepMindとの提携で加速する「身体×脳」の進化

CES 2026にて、Hyundai（ヒョンデ）およびBoston Dynamics社が人型ロボット「Atlas」の新型試作機と、具体的な量産計画を発表しました。2028年までに年間3万体の生産体制構築を目指すという野心的なロードマップに加え、Google DeepMind社との提携を発表。 Atlasという最高峰の「身体」に、Gemini Roboticsという高度な「脳」が組み込まれることで、自律的な判断が可能になる未来が示されました。単なるパフォーマンスとしてのロボットではなく、実社会で労働力として機能する「商用化」へのフェーズ移行について、技術的観点から考察します。

元ポストはこちら（https://x.com/Reuters/status/2008401892754555218）特集３：OpenAIが「ChatGPT Health」を発表。医療記録やAppleヘルスケア連携で実現する個別化AI

OpenAI社は、個人の健康情報に基づいてパーソナライズされた対話が可能な「ChatGPT Health」を発表しました。 Appleヘルスケアや医療記録ネットワーク「b.well」との連携により、ユーザーの運動ログ、睡眠データ、臨床履歴などを踏まえた回答が可能になります。プライバシーに配慮された専用環境の提供や、教育・ショッピング領域への展開も含め、OpenAIが目指す「生活のあらゆるシーンへのAI浸透」戦略について、元Instacart CEOの招聘などの背景を交えて解説します。

今後の展望

ChatGPT Healthにおける代表的な質問例。（OpenAI公式発表より制作）

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップとして、自社での先端的なプロダクト開発で得た知見を社会に還元することも重要な使命と考えています。今後も「Mavericks AI ニュース」を通じて、AI時代を切り拓く全てのビジネスパーソン、開発者、DX担当者様にとって、信頼できる実用的な情報を継続的に発信してまいります。

資料請求、お問い合わせ

NoLang for Business 公式サイト：https://corp.no-lang.com

NoLang法人プランの即日申し込み：https://no-lang.com/biz-form/apply

資料請求：https://no-lang.com/biz-form/request-doc

NoLangに関する問い合わせ：https://no-lang.com/biz-form/contact

「NoLang」の導入支援をはじめ、PoC（概念実証）の実施、AI研修のご相談、貴社の課題に合わせたシステム開発に至るまで、AI開発の最前線を走る我々が直接ご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。

会社概要

会社名：株式会社 Mavericks

本社所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 43-16 コア本郷ビル1階A室

代表者：奥野 将太

設立：2023年9月12日

事業内容：リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」などの提供

最新のAI情報を届けるメルマガ「Mavericks AI ニュース」の提供

URL：https://www.mvrks.co.jp/

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップです。リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」など、先端的な自社プロダクトを多数保有しています。

生成AI時代の開発現場の先端をキャッチアップしている、開発力に特化したチームです。

NoLangにご興味をお持ちの方はもちろん、事業会社関係者の方、顧客基盤へのAIサービス導入を考えていらっしゃる方、組織におけるDX担当者様など、以下のメールアドレスよりご連絡くださいませ。

お問い合わせ先：nolang-corporate@mvrks.co.jp