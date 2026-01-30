＜イベントレポート＞55歳以上を対象としたビジネスプランコンテスト「東京シニアビジネスグランプリ　ファイナル」を開催！最優秀賞は　大槻　知史 様ビジネスプラン「フレイル予防支援AIプラットフォーム」

公益財団法人東京都中小企業振興公社

東京都及び（公財）東京都中小企業振興公社（所在地：東京都千代田区、理事長：中西 充）は、シニアのセカンドライフをより豊かにするため、シニア起業を後押しすることを目的に、55歳以上を対象としたビジネスプランコンテスト「東京シニアビジネスグランプリ」を開催しています。令和8年1月24日(土)に神田明神ホールにて開催されたファイナルの様子をお伝えします。

ファイナリストプレゼンテーション

多数のエントリーの中から厳しい審査を勝ち抜いた10名のファイナリストによるプレゼンテーションが行われ、厳正な審査のもと、最優秀賞、優秀賞、奨励賞が決定しました。また、観覧者の投票によるオーディエンス賞が選出されました。

プレゼンテーションの様子（大槻様）プレゼンテーションの様子（藤田様）- 最優秀賞：大槻 知史 様（ビジネスプラン「フレイル予防支援AIプラットフォーム」）- 優秀賞：藤田 博基 様（ビジネスプラン「認知症の記憶を呼び覚ます音楽×記事アプリ」）- 奨励賞：千田 明生 様（ビジネスプラン「マイクロガレージ：都市型バイクガレージ」）- オーディエンス賞：大槻 知史 様が最優秀賞とのダブル受賞となりました。最優秀賞・オーディエンス賞 大槻 知史 様優秀賞 藤田 博基 様奨励賞 千田 明生 様

シニア起業家による講演

「“第二の現役”が社会を変える！ シニア起業家の挑戦」と題し、コンプラス株式会社 取締役 佐藤 修一氏より、自身の経験をもとにしたシニア起業挑戦の軌跡や起業に込めた思いについてお話しいただきました。モデレーターは、フリーアナウンサーの青木 源太氏に務めていただきました。

佐藤様は、ご自身の長年培ってきた豊富な経験と知見を交えながら、“第二の現役”が社会を前向きに変えていく原動力となり得ることを力強く語られました。

講演の様子

ファイナルの様子はホームページにて、無料でアーカイブ配信しております。

視聴は下記公式ホームページからお申し込みください。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/station/grandprix/final.html

第3回起業セミナーのご案内

「55歳からの挑戦!人生後半戦を自分らしく輝かせる起業のススメ」

講師：苅谷 浩司氏（株式会社ビーコネクト代表取締役／TOKYO創業ステーションプランコンサルタント）

本セミナーでは、シニア起業の現状と可能性について解説します。長年培ってきた知識や人脈、判断力といった強みをどのように起業へとつなげていくのかをはじめ、起業を実現するための3つのステップや、公的支援の具体的な活用方法についてご紹介します。

- 日時：令和8年2月7日（土）14:00～15:30- 実施方法：オンライン- 参加費：無料

お申し込みは、下記URLより受け付けています。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/station/grandprix/seminar.html#seminar03

【 お問い合わせ先 】

東京シニアビジネスグランプリ事務局（受託事業者：（株）日広通信社）

電話 03-3233-8385