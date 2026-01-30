株式会社TWENTYとのゴールドパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社TWENTYと、新たにオフィシャルパートナー（ゴールドパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

ゴールドパートナー契約内容

■内容

試合運営スタッフウェア広告

■契約期間

2026年2月1日～2027年6月30日

株式会社TWENTY 代表取締役 大塚 甚市郎 様 よりファン・サポーターの皆さまへ

このたび、株式会社TWENTYは、ゴールドパートナーとして、クラブを応援させて頂くこととなりました。

株式会社TWENTYは「歴史に残る会社にしよう」という経営理念のもと、つくば市で企業ユニフォームやTシャツのプリント、看板製作の事業を行っています。

水戸ホーリーホックが掲げる「人が育ち、クラブが育ち、街が育つ」という理念に感銘を受け、弊社も「人を育てる」というところに注力し自社のMVVをスタッフで共有しています。

これまでは、一サポーターとして応援をしておりましたが、J1というステージに上ったホーリーホックを企業パートナーとして応援し、弊社も共に成長していきたいと考えています。

サポーターのみなさまと共に、クラブのさらなるご活躍、地域の活性化を祈念しております。 どうぞ宜しくお願い致します。

法人概要

■法人名

株式会社TWENTY

■所在地

茨城県つくば市古来692-3 SHビル

■代表者

代表取締役 大塚 甚市郎

■事業内容

・ウエアプリント事業「業販Tシャツプリント」

・看板制作施工業務

■URL

https://twentyinc.co.jp/