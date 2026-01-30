株式会社TWENTYとのゴールドパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック


このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社TWENTYと、新たにオフィシャルパートナー（ゴールドパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。


ゴールドパートナー契約内容

■内容
試合運営スタッフウェア広告


■契約期間
2026年2月1日～2027年6月30日


株式会社TWENTY　代表取締役　大塚 甚市郎 様 よりファン・サポーターの皆さまへ


このたび、株式会社TWENTYは、ゴールドパートナーとして、クラブを応援させて頂くこととなりました。


株式会社TWENTYは「歴史に残る会社にしよう」という経営理念のもと、つくば市で企業ユニフォームやTシャツのプリント、看板製作の事業を行っています。


水戸ホーリーホックが掲げる「人が育ち、クラブが育ち、街が育つ」という理念に感銘を受け、弊社も「人を育てる」というところに注力し自社のMVVをスタッフで共有しています。


これまでは、一サポーターとして応援をしておりましたが、J1というステージに上ったホーリーホックを企業パートナーとして応援し、弊社も共に成長していきたいと考えています。


サポーターのみなさまと共に、クラブのさらなるご活躍、地域の活性化を祈念しております。 どうぞ宜しくお願い致します。


法人概要



■法人名
株式会社TWENTY


■所在地
茨城県つくば市古来692-3 SHビル


■代表者
代表取締役　大塚 甚市郎


■事業内容
・ウエアプリント事業「業販Tシャツプリント」
・看板制作施工業務


■URL
https://twentyinc.co.jp/