株式会社TWENTYとのゴールドパートナー契約締結のご案内
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社TWENTYと、新たにオフィシャルパートナー（ゴールドパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
ゴールドパートナー契約内容
■内容
試合運営スタッフウェア広告
■契約期間
2026年2月1日～2027年6月30日
株式会社TWENTY 代表取締役 大塚 甚市郎 様 よりファン・サポーターの皆さまへ
このたび、株式会社TWENTYは、ゴールドパートナーとして、クラブを応援させて頂くこととなりました。
株式会社TWENTYは「歴史に残る会社にしよう」という経営理念のもと、つくば市で企業ユニフォームやTシャツのプリント、看板製作の事業を行っています。
水戸ホーリーホックが掲げる「人が育ち、クラブが育ち、街が育つ」という理念に感銘を受け、弊社も「人を育てる」というところに注力し自社のMVVをスタッフで共有しています。
これまでは、一サポーターとして応援をしておりましたが、J1というステージに上ったホーリーホックを企業パートナーとして応援し、弊社も共に成長していきたいと考えています。
サポーターのみなさまと共に、クラブのさらなるご活躍、地域の活性化を祈念しております。 どうぞ宜しくお願い致します。
法人概要
■法人名
株式会社TWENTY
■所在地
茨城県つくば市古来692-3 SHビル
■代表者
代表取締役 大塚 甚市郎
■事業内容
・ウエアプリント事業「業販Tシャツプリント」
・看板制作施工業務
■URL
https://twentyinc.co.jp/