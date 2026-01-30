株式会社やる気スイッチグループ

やる気スイッチグループホールディングスと海外留学サービス「スマ留」のリアブロードが資本業務提携

総合教育サービス企業の株式会社やる気スイッチグループホールディングス（本社：東京中央区、代表取締役社長：高橋 直司、以下「やる気スイッチグループHD」）と株式会社リアブロード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：神田慎、以下「リアブロード」）は資本業務提携を締結し、教育と留学を融合した新たな学びの提供に向けた取り組みを開始いたします。本提携により、両社の知見・ノウハウ・資産を掛け合わせ、これまで点として存在していた国内学習、海外体験、帰国後のキャリア形成を一本の線でつなぎ直すことで、独自の教育体験を創出してまいります。

◆背景

社会のグローバル化によって、実践的な英語力や異文化コミュニケーション力は将来のキャリア形成における「必須の基盤能力」へと変化しています。一方これまで、国内における教育への取り組みと海外留学とは部分的な接点しか有しておらず、日常の学習から海外留学、そして帰国後のキャリア形成までをシームレスに支援する「一元化された教育体験」の重要性が高まっていると捉えております。

このような背景から、海外教育機関との強固なパイプを持つリアブロードの強みを、やる気スイッチグループが有する国内最大級の教育ネットワークと教育ノウハウと掛け合わせることで、日本におけるグローバル人材育成の新たなスタンダードを構築します。

◆資本業務提携の狙い

資本業務提携により、両社における以下のような協業可能性を検討してまいります。

- 国内教育と海外体験をつなぐ「一元化された教育体験」の共同開発- 両社の知見・ノウハウを活用した、短期留学・親子留学・探究学習等の新サービス開発- 両社の顧客基盤・サービスを通じた相互送客（国内教室⇄海外プログラム）- 帰国後の学び・進路・キャリア形成まで見据えた支援体制の構築（人材循環モデルの検討含む）- 日本国内のみならず海外も含めたサービス展開の可能性の拡大（海外教育機関との連携強化）

◆具体的な取り組み例

スクールブランドとシナジーを最大化させてまいります。

個別指導塾「スクールIE(R)」※1

個別指導で培った一人ひとりに寄り添う知見を活かし、個々の学習進度や目的に合わせた「カスタマイズ型の短期留学・探究学習」を提供します。

バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)」(キッズデュオインターナショナル)※2/バイリンガル幼児園「i Kids Star(R)」（アイキッズスター）※3/英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)」（キッズデュオ）※4

日頃のバイリンガル教育の延長線上として、幼少期から本物の異文化に触れる「高品質な親子留学サービス」を共同開発します。

寺小屋グループ※5

愛媛県の地域に根差した確かな教育実績とグローバル体験を融合させ、独自の「留学・探究学習プログラム」を創出します。

また、スクールブランド以外でもやる気スイッチグループ内の採用関連業務を手がける株式会社やる気スイッチキャリアと帰国後のスムーズな就職およびキャリア形成を支援し、留学を通じて高い専門性や異文化適応力を身につけた優秀な人材を、やる気スイッチグループの次世代講師やスタッフとして積極的に採用する「人材循環モデル」を構築します。

株式会社やる気スイッチグループホールディングス

会社名：株式会社やる気スイッチグループホールディングス（YARUKI Switch Group Holdings, Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長 高橋 直司

URL：https://www.yarukiswitch-holdings.co.jp/

事業内容：株式会社やる気スイッチグループの持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。

当会社の属する持株会社グループが行う個別指導塾・英会話スクール・幼児教育・民間型託児保育の経営及びそれらのフランチャイズ事業の経営管理およびこれに付帯または関連する一切の業務。

設立：2020年1月

資本金：208,211,850円

所在地 ：東京都中央区八丁堀二丁目24-2 八丁堀第一生命ビル

※1 スクールIE( https://www.schoolie-net.jp (https://www.schoolie-net.jp))

国内外で1,200以上の教室を展開するスクールIEは、生徒一人ひとりに合わせたオーダーメイドの個別指導塾。独自の個性診断テスト（ETS）と学力診断テスト（PCS）をもとに、生徒一人ひとりの個性や学習習慣・生活習慣目標に合わせた、講師・教材・カリキュラムで苦手克服や志望校合格、そしてその先の夢の実現をサポートします。

※2 Kids Duo International ( https://www.kdi.ac/ )

幼稚園と保育園の機能を一体化させたバイリンガル幼児園。全国に14園展開。英語・日本語のバイリンガル教育に加え、知能教育、運動指導、ライフスキル教育を組み込んだカリキュラムにより、複数の習い事に通わなくても学びが完結する「オールインワン」の環境が実現。共働き家庭にとって大きな安心となっています。

※3 i Kids Star( https://www.ikidsstar.jp/ )

「子どもたちが本来的に持っている好奇心を刺激し、無限の可能性を引き出す」ことを目的としたアクティブ×バイリンガル幼児園。2025年4月に12園に拡大。英会話、知能、運動、ライフスキル、プログラミングの5つのスキル教育と月に1回の発表会を提供しインプットとアウトプットの循環によって、「考える力」「表現する力」をバランスよく伸ばします。



※４ Kids Duo( https://www.kidsduo.com/ )

放課後の時間を英語づけの環境で満3歳から小学6年生の子どもたちをお預かりする英語学童保育・アフタースクール。首都圏を中心に全国で210以上のスクールを展開。ネイティブティーチャー、バイリンガルティーチャーと一緒に、音楽や工作など、知的好奇心を刺激するたくさんのプログラムを英語で行うことで、自然に英語が身につく環境を提供しています。

※5 寺小屋グループ( https://www.terakoyagroup.com/ )

寺小屋グループは愛媛県を中心に、集団指導ブランド「Prep Academy (旧 TERAKOYA)」や個別指導ブランド「TOP-PA」などを展開する総合学習塾グループ。「教育活動を通して人と地域の未来を照らす」という理念のもと、12ヵ年一貫指導をキーワードに確かな教育サービスを提供し、次世代を担う人材の育成に尽力しています。

株式会社リアブロード

会社名：株式会社リアブロード（Re-abroad Inc.）

代表者：代表取締役社長 神田慎

URL：https://reabroad.co.jp/

事業内容：株式会社リアブロードは、「Make The World Your Stage .」をフィロソフィーに掲げ、留学に行きたい時に誰もが気軽に利用できるサービスを提供することをミッションとしている。海外留学エージェント「スマ留」※5・留学個人手配サイト「warple」・英会話学習メディア「留学マナビジン」を運営。

設立：2014年12月

資本金：1億1,000万円（資本準備金を含む）

所在地 ：東京都渋谷区代々木2丁目11-17 ラウンドクロス新宿6階

※6スマ留

累計相談者数15万人以上の海外留学エージェントです。海外語学学校における時間帯別の稼働率に着目したシェアリングエコノミーのビジネスモデルにより、シンプルな料金体系かつ圧倒的な低価格を実現しております。海外留学エージェント10社におけるブランド調査でも「利用者数」「口コミ評価」「認知度」の3つで1位を獲得しています。

公式サイト：https://smaryu.com/

以上

株式会社やる気スイッチグループホールディングス

株式会社やる気スイッチグループホールディングスは、総合教育サービス会社の株式会社やる気スイッチグループの持株会社として、グループが展開する個別指導塾「スクール IE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「キッズデュオインターナショナル（KDI: Kids Duo International(R)）」「アイキッズスター（i Kids Star(R)）」「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを中心とした教室運営・フランチャイズ事業を統括します。やる気スイッチグループは現在、国内外で 2,400 以上の教室を展開し、13万5千人以上の子どもたちの学びをサポートしています。

https://www.yarukiswitch-holdings.co.jp/