大阪発の名湯秘湯ベスト20！絶対に入った方がいい、絶景露天風呂、希少ガニのフルコース、あのスターが愛した極上の温泉宿まで

大阪から足をのばしやすい温泉地で「絶対に入ったほうがいい！」という温泉を徹底調査。

絶景露天風呂、希少ガニのフルコース、あのスターが愛した極上の温泉宿まで、実際に入った人が太鼓判を押す20の温泉一挙に紹介。さらに、温泉地を支え温泉に情熱を傾ける人々にも密着！

番組では、20の温泉をランキング形式で発表！城崎だけじゃない、魅力溢れる温泉の一部を紹介します。

【大阪・犬鳴山温泉】温泉宿は２軒だけ！？個性が光る大阪唯一の温泉郷

大阪市内から南へ車で1時間。泉佐野市の山深くにある「犬鳴山温泉」には、個性的なおもてなしで日頃の疲れを癒してくれる温泉宿があります。

1軒目は今年で100周年を迎える宿。宿泊は1泊2食付きで12,100円からとリーズナブルで、この時期おすすめの、たっぷりの魚介やお肉を味噌ベースの出汁で炊いた行者鍋もありますが、この宿を訪れる人の最大のお目当ては…

柴犬の「さくらちゃん」！宿の看板犬として、お客さんを見守る癒しの存在です。14歳と高齢ですが、犬鳴山温泉にはもう1人、外せない高齢のレジェンドがいるのです！

2軒目の宿は、365日、温泉の管理から全てを1人で切り盛りしているのが、レジェンドである90歳のスーパーおじいちゃん。さらに、そのおじいちゃんがおよそ70年前に成し遂げたという驚きの事実とは一体！？

【兵庫・湯村温泉】人気の秘訣は「お湯そのもの」熱さと湧き出る量が関西随一！

兵庫県の北西部。大阪からは車でおよそ3時間と決してアクセスがいい場所ではないにも関わらず、年間20万人以上の温泉愛好家が訪れる「湯村温泉」。

この温泉の人気の秘訣は「お湯そのもの」！源泉温度が98℃と、全国的にもトップクラスの熱さなのに加え、源泉の数はおよそ60。湧き出る温泉の量が１分間に2100リットルと、その多さも特徴。近隣住民の自宅にも引かれるなど、生活を支えるお湯でもあります。

天守閣のような外観が湯村温泉全体のシンボルにもなっている旅館。こちらでは、そんなたっぷりのお湯を贅沢に楽しめるだけでなく、日本海の恵、寒ブリのしゃぶしゃぶにカニやシャトーブリアン、氷のドームを割って食べるお刺身など、遊び心も加わった懐石料理を堪能できます。

【福井・あわら温泉】あの大スターが愛した、老舗旅館の奇跡の復活物語とは！？

大阪からは特急と北陸新幹線を乗り継いでおよそ2時間。140年の歴史を持つ「あわら温泉」。

関西の奥座敷と呼ばれ、年間60万人以上が訪れる福井県屈指の温泉街です。

ここに、創業1884年、あの大スターも愛したという人を惹きつけてやまない宿があります。木の温もりを感じられる和モダンな雰囲気に、部屋から眺められる純日本庭園が疲れた体を癒してくれます。

そんな部屋で味わえるのが、福井の冬のごちそう、越前ガニ！プリッとした食感に甘みのある身。濃厚なカニ味噌も堪能できます。

福井で唯一１ミシュランキーにも選出され、人を惹きつけてやまないべにやですが、2018年に建物が全焼するという悲劇に見舞われます。その再建を支えた、ある大スターの存在がありました。その感動の復活物語にも迫ります！

【石川・山中温泉】最高のぜいたくを味わえる宿がここに！

大阪から特急と北陸新幹線を乗り継ぎおよそ2時間半。さらに加賀温泉駅からバスで30分。

豊かな自然が残る渓谷にあり、開湯1300年の歴史を誇る山中温泉。

ここに、創業から120年以上、贅沢な滞在が楽しめる宿があります。

「みやこわすれ」をテーマに都会の喧騒から離れて、静かにゆっくり過ごせることをテーマにした宿では、従来の概念を覆すほどゴージャスな客室露天風呂など、館内の随所で贅沢さを味わえます。

こだわりの一つが、京都の老舗料亭で修行を積んだ７代目自らが調理するという、加能ガニという雄のズワイガニを使用したカニのフルコース！魚屋からではなく、橋立漁港の競りに参加する権利を持つという、仕入れ方までゴージャスな、最高の料理を堪能できます。

ナビゲーターは、友近とハリセンボン近藤春奈

温泉大好きの2人が、各地の温泉の魅力を自由に語りまくります！

1位に選ばれたのはどの温泉なのでしょうか？

番組情報

【番組名】 大阪発！この冬絶対に入った方がいい名湯秘湯ベスト20

【放送日時】2026年1月31日（土）夜6時58分（テレビ大阪）

【出演者】 友近、ハリセンボン近藤春奈