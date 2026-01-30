てっさが1円！お持ち帰りも特別価格に！【とらふぐ亭祭り】令和8年2月9日(月)～2月21日(土)まで開催！

株式会社 東京一番フーズ

「とらふぐ亭」「寿し常」「魚の飯」などの鮮魚料理・寿司店を首都圏中心に展開する株式会社東京一番フーズ（本社：東京都大塚、代表：坂本 大地）は、泳ぎとらふぐ料理専門店「とらふぐ亭」にて、とらふぐ亭の日（※一般社団法人 日本記念日協会認定）である令和8年2月9日から期間限定で【とらふぐ亭祭り】を開催いたします。

てっちりをご注文のお客様に限り、通常1,408円（税込）の「泳ぎてっさ」を1円で提供し、「国産泳ぎとらふぐコース」や「特選白子コース」、「お持ち帰りセット」など、国産高級とらふぐを特別価格で存分にお楽しみいただけます。 さらに今年は、宅配2商品(団欒・にぎわい)も公式サイトからのご予約限定で20％OFFでお買い求めいただけます！

お店で！お家で！ふぐの中で最も高級とされる国産の「とらふぐ」をぜひ、この機会にお試しください。

特設サイト:https://www.torafugu.co.jp/fugunohi2026

■２月９日「とらふぐ亭の日」とは？

２月９日「とらふぐ亭の日」泳ぎとらふぐ料理専門店「とらふぐ亭」を運営する弊社では、2014年にふぐ料理をより身近なものにし、ふぐ文化を発展させることを目的として、「ふ（2）ぐ（9）」と読む語呂合わせから、2月9日を【とらふぐ亭の日】として一般社団法人 日本記念日協会より認定を取得いたしました。



これにちなみ、「とらふぐ亭」の全店舗では、国産の泳ぎとらふぐ料理をお気軽にお試しいただく機会として、期間限定で【国産高級とらふぐ 泳ぎてっさ】をてっちりご注文のお客様に限り１円でご提供いたします。



■とらふぐ亭祭り概要

期間中は冬のごちそう【国産高級とらふぐ 泳ぎてっちり】をご注文いただいたお客様限定で、通常1,408円（税込）の【国産高級とらふぐ 泳ぎてっさ】を、なんと！特別価格１円でご提供させていただきます。

期間中は、各種コースをはじめ、お持ち帰りメニューも特別価格でご用意しておりますので、この機会にぜひ、当店自慢の捌きたて「国産高級とらふぐ料理」をお楽しみください！



特設サイト:https://www.torafugu.co.jp/fugunohi2026

【キャンペーンメニュー】

＜単品メニュー＞

・国産高級とらふぐ泳ぎてっさ 通常 1,280円(税込1,408円)のところ →1円

（泳ぎてっちりご注文の方で、お一人様1人前限り）

＜コース＞

・国産泳ぎとらふぐコース 通常 税抜7,500円 → 税抜6,221円(税込6,843円)

・金福コース（前日までに要予約） 通常税抜 9,000円 → 税抜7,721円(税込8,493円)

・特選白子コース（数量限定）通常 税抜9,500円 → 税抜8,221円(税込9,043円)

・国産泳ぎとらふぐセット 通常 税抜6,000円 → 税抜4,721円(税込5,193円)

＜お持ち帰り＞

・泳ぎてっさ・てっちりセット(鍋用野菜付)

3人前 通常 19,440円 →13,580円(税込)

2人前 通常 12,960円 →8,980円(税込)

・泳ぎてっちりセット(鍋用野菜付)

3人前 通常 11,340円 →7,880円(税込)

2人前 通常 7,560円 →5,280円(税込)

開催期間：令和8年2月9日(月)～2月21日(土)

開催店舗：『とらふぐ亭』全店

https://www.torafugu.co.jp/shop/(https://www.torafugu.co.jp/shop/)

■国産高級とらふぐをお得に丸ごと味わうなら！おすすめメニュー3選



＜１＞事前予約がおすすめ！国産高級とらふぐを様々な調理法で堪能できるコース



例えば国産泳ぎとらふぐコースの場合…

・コリコリとした食感の皮刺し

・鮮度バツグン！繊細かつ奥深い旨さを楽しむとらふぐ泳ぎてっさ

・ご注文いただいたその場で活〆、ピクピク動く泳ぎてっちり

・弾力のある触感が楽しめるなべ皮

・サクッとした衣にほろりとほぐれるぷりぷりのとらふぐ唐揚げ

・とらふぐの旨味をたっぷり吸った雑炊

・香物

・甘味



とらふぐ亭自慢の全8品をお楽しみいただけます。





＜2＞お持ち帰りセットでお家で贅沢ふぐ三昧！



お持ち帰りもお店で捌きたてをご提供いたします。

泳ぎてっさ・てっちりセットでは、

・コリコリとした食感の皮刺し

・鮮度バツグン！繊細かつ奥深い旨さを楽しむとらふぐ泳ぎてっさ

・とらふぐ亭こだわりの薬味や鍋用野菜も付いたふぐの旨味をとことん堪能するてっちり

・香り豊か！とらふぐ亭ひれ酒用 焼きひれ

お店の味をお家でとことんお楽しみいただけます。





＜3＞数量限定の白子コース



季節限定・数量限定の白子料理も、特選白子コースを事前にご予約いただくことで、

優先的にお楽しみいただくことが可能です。

※白子は大変希少なため、当日の入荷状況によりご提供できない場合もございます。あらかじめご了承ください。



リーズナブルな価格で様々な味わいをお楽しみいただけるこの機会に、

泳ぎとらふぐ料理専門店「とらふぐ亭」自慢のふぐ職人がお店で捌く、新鮮な国産高級とらふぐ料理を是非お試しください！





■とらふぐ亭の味をデリバリーでもお楽しみいただけます。

店舗でも大人気のふぐ飯をはじめ、お一人様から手軽にお楽しみいただける「高級とらふぐなのにレンジでてっちりがデキるセット」など、充実のラインナップをご用意。

お家でゆっくり、とらふぐ亭こだわりの味をご堪能ください。

※デリバリー商品はキャンペーン価格対象外となります。



[利用可能デリバリー]

・UberEats

・menu

※詳しくは各デリバリーページをご確認ください





＜注意事項＞

※「泳ぎてっちり（とらふぐ鍋）」をご注文の方のみ、「泳ぎてっさ」を特別価格の1円で提供いたします。

※「泳ぎてっさ」の1円でのご提供はお一人様1人前限りです。

2皿目以降のてっさは通常価格の1,408円（税込）でご提供いたします。

各セット・コースの詳しいメニュー内容はホームページをご参照ください。

※コース・セットは2人前より承ります。

※国産泳ぎとらふぐセットは銀座店、新宿別館店では取り扱いしておりません。

※混雑時、お席は2時間でご協力お願いしております。

※コース以外のお料理をご注文のお客様には、１名様につきお通し［500円(税込550円)］をご提供させていただいております。

※飲み放題プラン及びとらふぐ三昧フルコースはキャンペーン対象外とさせていただきます。

※他の優待券や割引サービスとの併用はできませんのでご了承ください。

※お持ち帰り商品は、ご注文後に調理するため、店舗の営業時間・混雑状況等によりお時間を頂戴する場合がございます。詳しくは店舗までお問い合わせください。

※キャンペーン期間中、品切れ次第終了させていただきます。

※上記以外のお持ち帰り商品は、キャンペーン対象外とさせていただきます。

※ランチ営業中もお持ち帰りをご利用いただけます。

※神奈川県内の店舗では、てっちりを含むお持ち帰り商品の取り扱いはございません。

※写真はイメージです。





■本件に関するお問い合わせ先

株式会社東京一番フーズ

担当 ： 業務推進部 中林・辻

TEL ：03-5363-2132 ※キャンペーンのご予約は各店舗へお願いいたします。

FAX ：03-5363-2133

お問い合わせフォーム：https://www.tokyo-ichiban-foods.co.jp/contact/



事業内容

会社名 ：株式会社東京一番フーズ

所在地 ：〒170-0004 東京都豊島区北大塚 2-6-10 ST1ビル 4F

代表者名： 代表取締役社長 坂本 大地

事業内容：「とらふぐ亭」「魚の飯」「ふぐよし総本店」「寿し常」などの運営、魚の養殖・加工・物流・販売

ページURL：https://www.tokyo-ichiban-foods.co.jp/