「楽天ペイ」アプリ、「訪問してポイント」からチェックインをすると抽選で2,000ポイントプレゼントキャンペーンを実施

楽天ペイメント株式会社（以下「楽天ペイメント」）は、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」アプリにおいて、「訪問してポイント」からチェックインした方を対象に、抽選で「楽天ポイント」2,000ポイントを進呈するキャンペーンを、2026年2月2日（月）から3月31日（火）まで実施することをお知らせします。

本キャンペーンでは、キャンペーン期間中にキャンペーンページよりエントリーのうえ、「楽天ペイ」アプリ内の「訪問してポイント」アイコンより「楽天チェック」でチェックイン（注1）をした方の中から、抽選で300名に「楽天ポイント」2,000ポイントを進呈します（注2）。

楽天ペイメントは、今後も利用者にとって利便性の高いサービスを提供し、満足度の向上に努めていきます。

（注1）チェックインは、「楽天チェック」のチェックインが可能なすべての店舗およびスポットが対象となります。チェックインが可能な店舗およびスポットは、以下ページよりご確認ください。

https://check.rakuten.co.jp/shops/

（注2）

・本キャンペーンにおいて、「楽天チェック」アプリでのチェックインは対象外となります。

・特典ポイントは期間限定ポイントとなります。

■キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57042/table/714_1_1ff49dfadfe21a65346e556d14e0e218.jpg?v=202601311251 ]

※詳細はキャンペーンページをご確認ください。

【楽天ペイメント株式会社について】https://payment.rakuten.co.jp/

楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得（注）した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。

（注）顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点）

2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査：https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html

※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

