【2026年度 大学受験】２～3月に出願できる私立大学・短大157校の後期入試日程をWEBで公開中！

株式会社 進路企画

株式会社 進路企画は、2月以降も大学受験を頑張る受験生に向けて「今から出願できる大学2026【関東エリア版】」を学校検索サイト「進路の広場」にて公開中です。

https://hiroba.shinrokikaku.co.jp/later_exam/schoollist_main

まだ間に合う！2月10日以降に出願できる首都圏私大157校の入試情報を公開！

2月上旬に入ると、多くの私立大学で一般選抜の前期試験が実施されます。

ここで志望校に合格することが一番ですが、前期試験が不本意な結果となった場合、限られた時間内で新たな受験校を探すことは受験生や保護者にとって大きな負担となります。

そこで私たち進路企画は、2月10日～3月にかけて出願可能な首都圏の私立大学・短大157校の入試日程を、学校検索サイト「進路の広場」内に公開いたしました。

https://hiroba.shinrokikaku.co.jp/later_exam/schoollist_main

今から出願できる大学2026 検索画面「一般選抜」「共テ＋一般」「共テのみ」「総合型選抜」で検索ができる！

本サイトでは、2月10日以降に出願できる首都圏私大の入試を4方式で検索できます。

一般選抜（個別試験のみ）

： 大学独自の試験で受験

一般＋共テ（併用型）

: 個別試験と大学入学共通テストを組み合わせた方式

共テのみ

： 大学入学共通テストの成績のみで出願可能

総合型選抜

： 書類・面接等を中心とした入試

この4方式を網羅することで、さまざまなタイプの受験生に対応しています。

きめ細かい検索機能で、自分に合った大学が見つかる！

当サイトでは以下の条件で検索が可能です：

キャンパス所在地

入試方式

出願終了日

試験日

学べる分野

検索結果は試験日順に表示され、自分のスケジュールや学力に合わせて効率的に出願計画を立てることができます。＊各校入試情報については、必ず入試要項などで最終確認をお願いいたします。

また、当リリースで紹介している、私立大学の後期入試（３月の試験）の最新動向については、こちらの解説記事も併せてご覧ください。

https://www.shinrokikaku.co.jp/articles/20240131_01

受験生、保護者の皆様におかれましては、「今から出願できる大学2026(https://hiroba.shinrokikaku.co.jp/later_exam/schoollist_main)」を活用して選択肢を広げ、最後の最後まで諦めずに大学受験に挑戦していただきたいと思います。