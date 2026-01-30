株式会社スイセイ、採用コンテンツ制作サービス『採用広報のプロ』のサービス提供体制を強化、本格提供を開始

株式会社スイセイ

「AI×BPO」でデジタル産業の生産性向上に挑む株式会社スイセイ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松村幸弥、以下「スイセイ」）は、採用ブランディングに必要なコンテンツ制作をワンストップで支援するサービス『採用広報のプロ』を2026年1月より正式リリースいたしました。 これまで複数の企業様に先行提供としてご利用いただいておりましたが、体制強化に伴い、より広く提供を開始いたします。

▼サイトURLはこちら

https://saiyokohonopuro.sui-sei.tokyo/

正式リリースの背景：売り手市場で高まる「情報開示」の重要性

昨今、採用市場の競争激化に伴い、求職者は給与条件だけでなく「カルチャー」や「働く人」の情報を求めています。しかし、多くの企業では以下の課題を抱えています。

- 採用担当者が多忙で、記事を書く時間がない- 外注するとコストが高く、継続的な発信が難しい- 社内に執筆スキルやデザインスキルを持つ人材がいない

これらの課題に対し、スイセイは最新のAI技術と、経験豊富なディレクター・ライター（BPO）を掛け合わせることで、「高品質・低価格・スピード納品」を実現する『採用広報のプロ』を開発しました。

サービス詳細

■採用広報のプロとは

『採用広報のプロ』は、採用サイト、note、Wantedlyなどのオウンドメディアに掲載するコンテンツ制作に特化したサービスです。社員インタビュー、対談記事、採用ピッチ資料（会社説明資料）、採用動画など、あらゆるフォーマットに対応します。

■サービスの特徴

先行導入企業様の事例

- 採用文脈を理解した「プロ」による企画・制作数多くのスタートアップや上場企業の採用支援を行ってきたプロフェッショナルが、貴社の「採用ターゲット」に刺さる企画を設計。求職者の入社意欲を高めるコンテンツを制作します。- 丸投げOKの「ワンストップ体制」企画立案から取材（オンライン/オフライン）、撮影、執筆、CMS入稿まで一気通貫で対応。採用担当者様の手間を最小限に抑えつつ、継続的な情報発信を可能にします。- AI×BPOによる「圧倒的なコストパフォーマンス」文字起こしや記事作成などの工程にAIをフル活用し、工数を大幅に削減。浮いたリソースを「人の感性」が必要な取材や仕上げに集中させることで、従来の制作会社以下の価格設定と、それを上回るクオリティを両立しました。

TENTIAL様

「コンディショニング＝TENTIAL」へ── 共感から始まるブランド経営の実践

https://x.gd/ZZ0Us

まだ世にない価値を生み出す。向上心と探求心が動かすTENTIALのものづくり

https://x.gd/J8SH2

法律事務所ZeLo様

契約書アウトソーシングの未来を創る ── 企業法務15年の経験を持つ金子弁護士がZeLoを選んだ理由

https://zelojapan.com/lawsquare/55840

組織の拡大に関与しながら自らも成長し続ける。元検事の弁護士がZeLoで見つけた理想の働き方

https://zelojapan.com/lawsquare/58551

代表コメント

「前職時代から多くの企業の採用課題に触れる中で、『伝えたい魅力はあるのに、伝えるリソースがない』という声を数多く聞いてきました。 AIの進化は、この課題を解決する大きな鍵となります。しかしAIだけでは人の心は動かせません。『採用広報のプロ』は、AIの効率性と、人のクリエイティビティを融合させることで、すべての企業が自社の魅力を正しく、熱量を持って発信できる世界を目指します」

株式会社スイセイについて

社名：株式会社スイセイ

所在地：東京都渋谷区

代表者：堀田幸弥

設立：2024年9月

事業内容：AI×BPOによる事例制作・採用広報支援事業

公式サイト：https://sui-sei.tokyo/

事例のプロ：https://jireinopro.sui-sei.tokyo/

採用広報のプロ：https://saiyokohonopuro.sui-sei.tokyo/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社スイセイ 広報担当

E-mail：info@sui-sei.tokyo