「東向島プロジェクト」竣工に関するお知らせ

株式会社THEグローバル社

本物件は、東武伊勢崎線（スカイツリーライン）「曳舟」駅徒歩５分に位置しており、東京メトロ半蔵門線との相互運転により、「大手町」駅をはじめとする都心ビジネスエリアへのアクセスに優れた立地となっております。

また、駅周辺にはスーパーや飲食店、生活利便施設が集積しており、幅広い世代が快適に暮らせるエリアとして人気があるのも特徴です。

これらの優れたアクセス・周辺環境の特性を活かし、多様な居住スタイルに配慮した収納力に優れた１ＤＫ～２ＬＤＫの収益マンションの開発をいたしました。

なお、本物件につきましては既に１棟での売却契約済であります。

今後も、地域の特性やニーズに応じた付加価値の高い物件を、継続的に開発してまいります。

外観

【物件の概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141156/table/42_1_49823788103a2f9339615320e4b928bc.jpg?v=202601300751 ]エントランスホール居室