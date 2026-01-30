Temu、日本政府主導の製品安全誓約に参加

Whaleco Inc.

Temu（テム）は2026年1月30日、オンラインマーケットプレイスにおける製品安全基準の強化を目的として、消費者庁が主導する自主的な取り組みである「日本製品安全誓約」に署名しました。

本誓約は、2023年6月に関係省庁と連携して開始され、既存の法令を超える枠組みとして期待されているものです。誓約に署名したオンラインマーケットプレイスは、第三者販売者による安全でない製品の出品を防止するため、追加的な措置を講じることが求められています。

本誓約には12項目の取り組みが含まれており、販売者に対する製品安全に関する情報の提供、リコール品や安全でない製品の再出品を防止するための体制の構築と維持、ならびに安全でない製品を繰り返し出品する販売者に対して、規制当局と連携して対応することなどが盛り込まれています。

Temuの広報担当者は次のように述べています：

「Temuの使命は、安全性・価格の手頃さ・信頼性を兼ね備えた選択肢を消費者に提供することです。この誓約に署名することは、当社の消費者を保護し、安全で高品質な製品をすべての人が利用できるようにするという取り組みを改めて強化するものです。当社は誓約事項を着実に履行していくことに努め、官民協力で国内のオンラインショッピング市場のさらなる発展に貢献できることを期待しております」。

Temuでは、法令に準拠しない製品の出品を防止・検知・排除するため、多様な品質管理体制を運用しています。具体的には、以下の取り組みを実施しています。

- 出品前の書類確認：出品前に、販売事業者は必要な認証書類および法令関連書類の提出が求められます。- 継続的な製品のモニタリング：自動化システムと人的審査を組み合わせ、製品安全を継続的に監視しています。- 迅速な是正措置：安全基準に違反していることが発覚した商品は速やかに削除され、再違反の場合には出品停止やアカウント削除を含む厳正な対応が取られます。- フィードバックの活用：消費者、規制当局、その他の関係者からのフィードバックを継続的に分析し、出品後のコンプライアンス強化に活かしています。

Temu（テム）は、2023年7月に日本市場へ参入して以来、より幅広い商品の選択肢、利便性、そして信頼できる品質を求める消費者ニーズに応えることで、その存在感を拡大してきました。2025年5月には、日本全国の事業者を対象に「国内販売事業者の募集プログラム(https://jp.seller.temu.com/login.html)」を開始し、より多くの日本の販売者が同プラットフォームに参加し、ECを通じて顧客にリーチできる環境を整えました。

TemuのロゴTemu について

Temuは、消費者の皆様と世界中の数百万の販売事業者、メーカー、ブランドをつなぐオンラインマーケットプレイスです。90以上の市場で事業を展開し、お手頃価格で高品質な製品を提供することで、人々の生活をより豊かにすることを目指しています。2022年9月に米国でサービスを開始して以来、消費者の皆様と販売事業者がそれぞれの夢を実現できるよう、手の届く価格で質の高い商品を提供することに取り組んでいます。日本では2023年7月にサービスを開始し、効率的なサプライチェーンによって豊富な品揃えと価格の手頃さを実現していることが、消費者から好評価（※）を得ています。