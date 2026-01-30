株式会社NTTデータ・エービック

このたび、株式会社NTTデータ・エービック（本社：東京都港区、代表取締役社長 大谷 温仁）が提供する、投資信託・マーケット情報配信サービス「F＆Connect（ファンドコネクト）」が、本サービスとして初めて株式会社京都銀行（以下「京都銀行」）に採用され、2026年1月26日よりサービスの提供を開始しました。

本件は、京都銀行における情報提供チャネルの強化と、お客様との新たな接点機会の創出に向けた取り組みの一環です。

1. 背景と課題

近年、新NISA制度の開始により、幅広い世代のお客様が投資信託の口座を開設するようになっています。この変化に伴い、金融機関では、タイムリーで理解しやすい投資関連情報の提供や、複数チャネルでのお客様接点の確保といった新たなニーズが生じています。

京都銀行においても、従来の対面中心の情報提供に加え、インターネットバンキングを中心に口座開設したお客様を含めた、より利便性の高いデジタルチャネルの活用が重要な経営課題となっていました。

2.「F＆Connect」とは

[製品イメージ]

当社が提供する「F＆Connect」は、LINEとメールを活用し、投資信託情報やマーケット情報を効率的に配信できる情報提供プラットフォームです。

金融機関のお客様が普段利用するチャネルを通じて、運用やマーケットに関する情報をタイムリーに届けることで、コストを抑えながら顧客満足度の向上を図ることができます。

3.採用のポイント

京都銀行は、新NISAを中心に増加した投信口座保有者に対して、従来の対面・郵送中心の情報提供に加え、デジタルでの情報接点を強化する取り組みを進めています。その中で、「F＆Connect」は以下の点が評価され、京都銀行に採用されました。

【F＆Connect 採用のポイント】

4.サービスの内容について

- LINEとメールを活用することで、お客様にとって馴染みのあるチャネルでの情報提供を実現- 投資信託情報、マーケット情報、相場急変時の通知など、多様な配信メニューを提供- 銀行業務との連携や運用負荷への配慮がなされた設計

京都銀行では、「F＆Connect」を通じて以下のサービスを提供します。

これらの情報は、LINEやメールの特性を活かした形式で配信されるため、お客様が任意のタイミングで情報にアクセスできます。

【F＆Connectが提供するサービス】

・投資信託情報配信

投資信託に関する基本情報や運用状況等を配信

・マーケットニュース配信

株式・外為等のマーケットニュースを配信

・日経平均急変動通知

日経平均株価が利用金融機関の指定した変動幅に達した際に配信

5.今後の展望

当社は、「F＆Connect」のさらなる機能強化と運用支援を通じて、金融機関の多様化するお客様接点の需要に応える取り組みを支援してまいります。

今後、本サービスの他の金融機関への導入を進め、金融機関における金融情報提供の高度化に取り組んでいきます。

6. 製品情報

製品名：F＆Connect（ファンドコネクト）

製品詳細：https://www.nttdata.abic.co.jp/service/wam/fundconnect/

株式会社NTTデータ・エービック

https://www.nttdata.abic.co.jp/



事業内容：

・金融商品の評価・分析および情報配信サービス

・金融機関向けパッケージシステムの開発・販売

・金融マーケティングシステムのコンサルティング



資本金：3億2,312万円（2025年3月期）

代表者：大谷 温仁

創 業：1982年7月

住 所：〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ 6階