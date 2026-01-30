「ちばぎんポジティブインパクトファイナンス」による資金調達について

MIRARTHホールディングス株式会社

MIRARTHホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役：島田和一）は、株式会社千葉銀行（本店：千葉県千葉市／頭取：米本努）が提供する「ポジティブ・インパクト・ファイナンス（資金使途を限定しない事業会社向け投融資タイプ）」による融資契約を締結し、資金調達を実施しましたので、お知らせいたします。

ポジティブ・インパクト・ファイナンスについて

ポジティブ・インパクト・ファイナンスとは、「事業者の営業活動」が経済・環境・社会に与えるインパクト（ポジティブならびにネガティブな影響）を特定し、ネガティブな効果を緩和しながらポジティブな効果を増大させることで、SDGsの達成を目指す融資手法です。

本融資において千葉銀行が実施する「ポジティブインパクト評価」は、同行とそのグループ会社である株式会社ちばぎん総合研究所が共同して行い、事業者のKPI（目標）設定やその進捗管理を支援するものです。また、両社が共同して実施した評価について、株式会社日本格付研究所より第三者意見※1を取得することで客観性を担保します。

なお、本制度のフレームワークが国連環境計画・金融イニシアチブ(UNEP FI)※2の公表する「ポジティブ・インパクト金融原則」に適合していることについても、同様に株式会社日本格付研究所より第三者意見を取得しています。



〈スキーム図〉

※1 ポジティブ・インパクト金融原則への準拠性、活用した評価指標の合理性についての第三者意見 株式会社日本格付研究所のウェブサイトをご参照ください。（https://www.jcr.co.jp/greenfinance/）

※2 国連の補助機関である国連環境計画（UNEP）と金融機関の自主的な協定に基づく組織。

ちばぎんポジティブインパクトファイナンスの商品概要

本融資契約の概要および評価内容

引き続き当社グループは「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」というOur Purpose（存在意義）のもと、各マテリアリティへの取り組みを深化させるとともに、すべてのステークホルダーとの対話を通じて、持続可能な社会の実現や、地域社会と共創することで、未来の街づくりに取り組んでまいります。

会社概要

商号 ： MIRARTHホールディングス株式会社

代表者 ： 代表取締役 島田 和一

所在地 ： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング16階

設立 ： 1972年9月

事業内容 ： グループ会社の経営管理等

資本金 ： 9,056百万円

URL ： https://mirarth.co.jp

MIRAI for EARTHプロジェクトロゴMIRAI for EARTHプロジェクト

MIRARTHホールディングスは、2022年の10月に持株会社体制への移行、商号変更を行いました。同時に「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」というパーパスを策定し、未来環境デザイン企業を目指して事業に取り組んでおります。そして2024年10月、MIRARTHホールディングスとして2周年を迎え、パーパスの理解・浸透をさらに加速させていくため、「MIRAI for EARTH」プロジェクトを実施しております。

サイトURL：https://mirarth.co.jp/corporate/mirai-for-earth/