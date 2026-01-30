HOKAよりレース当日の推進力を追求して生まれた「CIELO X1 3.0」が1月30日（金）より新登場

Deckers Japan合同会社

（2026年1月30日）- TOKYO, Japan, 独自のテクノロジーによって極上の履き心地を実現する HOKA(R)ホカ(R) （a division of Deckers Brands/NYSE:DECK）は、スポーツを楽しむすべての人に向けた革新的なパフォーマンスフットウェアおよびアパレルブランドです。





このたび、HOKAから、ブランド史上最軽量のレース向けランニングシューズ「Cielo X1 3.0（シエロ X1 3.0）」を1月30日より発売します。販売はHOKA公式オンラインストア、HOKA直営店、一部HOKA取り扱い店舗です。

HOKAアスリートたちの知見から生まれた「Cielo X1 3.0」は、HOKA史上最も軽いスーパーシューズです。大事なレース当日のためのこの1足は、前モデルから大幅な軽量化を達成しながら、その軽さの中に、推進力を生むカーボンファイバープレート、優れた反発を誇るPEBAフォーム、そして高いグリップ力を備えたアウトソールを余すことなく搭載しています。

速さが、持続する。

レースのために、磨き上げた、HOKA最軽量のスーパーシューズ

Cielo X1 3.0はスピードを維持するための強力な反発性を提供する一方で、コンプレッション成型ポリウレタンアウトソールが、軽量ながら優れたグリップ力と耐久性を両立させています。アッパーには、超軽量で通気性に優れたレノウィーブテキスタイルを採用し、足をしっかりと固定。また、伸縮ダイナミックヴァンプが、足の動きに柔軟に対応することで、高いフィット感を実現しています。

さらに、左右非対称のシューレース設計が足への圧迫感を軽減し、快適な履き心地を提供します。Cielo X1 3.0は、あらゆる細部にいたるまで、レースペースでの推進力、効率性、そしてスムーズな走行を支える快適性を追求しています。

※「Cielo X1 3.0」は、World Athletics（世界陸連）承認シューズです。

HOKAプロダクト担当バイスプレジデント／コリン・イングラムのコメント

「Cielo X1 3.0は、HOKAのラインナップの中で最も軽く、圧倒的な推進力を誇る1足です。さらなる高みを目指すランナーが、最高のパフォーマンスを発揮できるよう設計されました。私たちは、アスリートがレース本番でスピードと効率性を最大限に引き出し、自信をもって勝負に挑めるよう、常に製品を進化させています。そして、彼らが自己ベストを更新し、表彰台に立つことを全力でサポートしていきます。」

Cielo X1 3.0（シエロ X1 3.0） \38,500 tax-in

発売日：2026年1月30日（金）

サイズ：Unisex（23.0cm-29.0cm,30.0cm）

重量： 213g/Men’s 28cm ・ 175g/Women's 25cm

オフセット：7mm

カラー：

NEON YUZU / THYME（ネオン ユズ / タイム）ALABASTER / YELLOW GOLD（アラバスター / イエロー ゴールド）

【TECHNOLOGY】

［アッパー］

・ 高度な技術による絡み織りテキスタイル

・ 特許出願中の伸縮ダイナミックヴァンプ

・ 非対称のシューレース

［ミッドソール］

・ 高反発PEBAフォーム

・推進力を促すカーボンファイバープレート

［アウトソール］

・ コンプレッション成型ポリウレタンアウトソール

※ World Athletics（世界陸連）承認シューズです。

商品取扱店舗

ABOUT HOKA(R)

HOKA(R)（ホカ(R) ）は、急成長を遂げているパフォーマンスフットウェアおよびアパレルブランドです。山で生まれたHOKAのフットウェアは、これまでにないクッション性とサポート力を融合したテクノロジーによりスムーズな走りを実現させました。世界チャンピオン、トレンドメーカーや日々走っている身近なランナーたちの声を聞き、フットウェアとアパレルの革新性とデザイン性を常に追求し、レースから日常までをサポートします。HOKAは大胆で時には想像を超えるような手段と、より良い世界のために変化する人間のパワーを信じ、本格的なランナーからフィットネス愛好家まで、スポーツを楽しむ様々な人々に地球を駆け巡る喜びを伝えていきます。

詳しくは www.hoka.com/jp/ 、もしくは @hoka_japan #FlyHumanFly #TimeToFlyをご覧ください。