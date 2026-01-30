【2/1～大丸神戸店に出店】神戸北野ノスタのスイーツセレクトショップ「NOSTA SWEETS」のバレンタイン

株式会社ジーライオン

GLION GROUP（ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武）と株式会社アクアイグニス（所在地：東京都）が運営する株式会社神戸北野スイーツ＆カフェは、旧北野小学校をリノベーションしたグルメ複合施設「神戸北野ノスタ」内の直営店舗「NOSTA SWEETS」を、2026年2月1日（日）より大丸神戸店のバレンタインイベントに出店いたします。

3つのオリジナルブランド「神戸北野アオイトリ」「テロワールKOBE」「ザ・ガトーブラザーズ」を販売。神戸の食の魅力を味わえるラインナップです。

■大丸神戸店 出店概要

【場所】大丸神戸店 9階イベントホール 旧居留地VALENTINE

【期間】2026年2月1日(日)～2月14日(土)

【販売商品】〈神戸北野ノスタ NOSTA SWEETS〉

・ザ・ガトーブラザーズ『NOSTALGIA』

(アソート 3個入り)税込1,598円、(6個入り)税込2,678円

・『テロワールKOBE（Fruits/Flavor/Alcohol）』

(3粒入り)税込1,598円

・『神戸北野アオイトリ 冬季限定フィナンシェ』

(3個入り)税込994円、(6個入り)税込1,858円、(10個入り)税込2,851円

・『神戸北野アオイトリ ミルク饅頭』

(3個入り)税込734円、(6個入り)税込1,382円、(10個入り)税込2,138円

・『神戸北野アオイトリ クッキー』

(3個入り)税込734円、(6個入り)税込1,382円、(10個入り)税込2,138円

※数量限定販売のため、商品によっては完売する場合があります。

■商品概要

３人の巨匠が集う新ブランド『ザ・ガトーブラザーズ』が、大丸神戸店にて初のお目見え！

日本の洋菓子文化の礎を築いたアンテノール創業者・故 比屋根毅氏の系譜に連なる、辻口博啓氏、小山進氏、そしてアンテノールの三者による共同プロジェクトが『ザ・ガトーブラザーズ』です。神戸・北野という、日本の洋菓子文化の形成に深く関わってきた地を舞台に、日本の洋菓子の歴史と技術、そして精神を次の時代へつないでいくことを目的に立ち上げられました。

第一弾商品「NOSTALGIA（ノスタルジア）」

日本の洋菓子文化が形成・発展してきた時代の思想や技術を、現代の素材と感性で再構築するというコンセプトのもとに開発された、ザ・ガトーブラザーズの第一弾商品です。辻口氏、小山氏、アンテノール、それぞれの原点や歩みを背景に、「記憶」「原点」「継承」というテーマを、ひとつの箱の中で表現しています。本商品のために開発した限定焼き菓子を詰め合わせた、特別なアソートです。

『NOSTALGIA アソート』（3個入）税込1,598円

『NOSTALGIA プライム』（6個入）税込2,678円

※いずれも本商品のために開発した限定焼き菓子の詰め合わせです。

※アソートとプライムの内容は重複しません。

神戸・北野という、日本の洋菓子文化の記憶が息づく場所から、これからの時代へ向けた新しい洋菓子のかたちをお届けします。

神戸・兵庫の地元素材をブレンドしたボンボンショコラ『テロワールKOBE』

海と山に囲われた神戸は自然環境に恵まれ、独特の「土地の個性（＝テロワール）」があります。

その個性ある自然環境で生まれ、地域の人々によって大切に育まれた食材や原酒、調味料が「食都 神戸」を発展させてきました。

このような食素材の魅力の新たな可能性として、本商品は地元の生産者から素材を直接仕入れ、専属ショコラティエによるオリジナルレシピでそれぞれの素材の魅力を最大限引き立てる1粒を丁寧に作りました。

『テロワールKOBE（Fruits/Flavor/Alcohol）』(3粒入り)税込1,598円

Fruits…姫路市 あかね農園のドライいちじく/淡路島 森果樹園のなるとオレンジ/淡路島 平岡農園のアレンユーレカレモン

Flavor…たつの市 末廣醤油「龍野 淡紫」/姫路市「手柄山本みりん 極醸」/芦屋市 六甲味噌製造所「芦屋そだち 白みそ」

Alcohol…日本酒 安福又四郎商店の「大黒正宗 純米吟醸」/赤ワイン しらはた農園MOTOの「MOTO赤ワイン」/ウイスキー 江井ヶ嶋酒造の「ホワイトオークシングルモルトあかし」

冬季限定フレーバーも！しっとりやさしいくちどけの焼き菓子『神戸北野アオイトリ』

神戸観光局とのコラボスイーツ

史上初！神戸観光局の推進を担う「神戸観光局」と〈神戸北野ノスタ〉の共同プロジェクトにて商品開発したスイーツが、『神戸北野アオイトリ』。原材料には、創業100年を超える神戸市の小麦粉メーカー「増田製粉所」で製造された製菓用小麦の最高峰「宝笠」を使用。スイーツ文化とともに誕生した製菓用小麦粉として、神戸の数々の名店からも愛される素材です。一粒ひと粒ていねいに挽き、丹念にふるう工程を繰り返すことによる、しっとりとした口どけのよさを感じられます。

『神戸北野アオイトリ 冬季限定フィナンシェ』(3個入り)税込994円、(6個入り)税込1,858円、(10個入り)税込2,851円

『神戸北野アオイトリ ミルク饅頭』(3個入り)税込734円、(6個入り)税込1,382円、(10個入り)税込2,138円

『神戸北野アオイトリ クッキー』(3個入り)税込734円、(6個入り)税込1,382円、(10個入り)税込2,138円

1868年に港がひらかれてから洋菓子文化が発展した神戸のまち。その歴史をつなぐ場所、〈神戸北野ノスタ〉に舞い降りたAOITORIが、おいしい幸せをあなたにお届けします。

■「神戸北野ノスタ」概要

旧北野小学校をリノベーションしたグルメ複合施設

広さ ： 648.94坪（施設のみ）

所在地 ： 神戸市中央区中山手通3-17-1

営業時間：9:00～19:00（店舗による）

定休日：年末年始（一部店舗不定休）

最寄り駅： 各線三宮・元町駅より徒歩約12分

大型バス駐車場・一般車駐車場完備

シティループ停留所・EV急速充電器

神戸北野ノスタ 公式ウェブサイト：https://kobekitano-nosta.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/kobekitanonosta/

公式X：https://x.com/kobekitanonosta

旧北野小学校について

1931年に建てられた校舎は木目の階段、アーチ型天井の廊下など神戸らしいモダンな造り。

北野異人館街にあり、外国人の子どもたちも通うなどしたが児童数の減少に加え阪神大震災で校舎の一部が使えなくなったこともあり、隣接する小学校と統合され1996年に閉校。

被害の小さかった3階建ての現校舎も当時取り壊される予定でしたが、太平洋戦争や震災を乗り越えるなど文化的価値が高く、今もなお存続しています。

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s Building

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/

株式会社アクアイグニスについて

アクアイグニスは、世界的に著名なシェフ・パティシエによるレストランや、国内外で活躍するクリエイターがデザインする温浴施設・宿泊施設など、日本各地から多くの来場者が訪れる複合温泉リゾート施設を開発・運営しております。ラテン語でアクアは水、イグニスは火を意味し、水と火を対置させた「アクアイグニス」は、大地で育まれた温泉、食材、そして男女を表しています。

2012年三重県菰野町湯の山で「癒し」と「食」をテーマにした複合温泉リゾート施設を、2021年には日本の食文化、ライフスタイル、テクノロジーの全てを集結させ、国内外から集客する観光施設でありながら、地域住民の方がコミュニティの場として集える、街づくりと商業を掛け合わせたVISON（美しい村）を開業しました。地域の食材、食文化、シェフやクリエイターと生産者を繋ぎ、「癒し」と「食」を通じた地域活性を行っています。