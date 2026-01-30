SBI VCトレード株式会社

SBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝）の連結子会社で暗号資産交換業を営むSBI VCトレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：近藤 智彦、以下「SBI VCトレード」）と株式会社ビットポイントジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：中田 健、以下「ビットポイントジャパン」）は、本日開催の両社の取締役会において、2026年4月1日（予定）を効力発生日として合併することを、決議いたしましたのでお知らせいたします。

１．本合併の目的

暗号資産が金融商品取引法の枠組みに入ることが検討される中、本合併により、成長著しい暗号資産分野におけるグループ内経営資源を集中させることで、業務効率化や収益力強化を推し進めると同時に、両社がこれまで培ってきた知見やノウハウを最大限活用することで、顧客利便性の一層の向上および新たなサービスの創出に努めてまいります。

２．お客さまへの影響

SBI VCTRADEとBITPOINTの両取引サービスは2ブランドを維持し、合併後も当面は両サービスを継続してご利用いただける予定です。なお、現在ご利用中の口座や取引サービスに直ちに変更はなく、現時点でお客さまにご対応いただく手続きはございません。

３．本合併の要旨

（１）合併の日程

取締役会決議日（SBI VCトレード） ：2026年1月30日

取締役会決議日（ビットポイントジャパン） ：2026年1月30日

合併契約締結日 ：2026年1月30日

合併承認株主総会 ：2026年3月31日（予定）

合併日（効力発生日） ：2026年4月 1日（予定）

（２）合併方式

SBI VCトレード株式会社を存続会社とする吸収合併方式

４．本合併の当事会社の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59421/table/178_1_8ad1c070cc5cce03bb6f901becfe3b0f.jpg?v=202601300451 ]

５．合併後の状況

（１）商号 ：SBI VCトレード株式会社

（２）所在地 ：東京都港区六本木一丁目6番1号

（３）事業内容 ：暗号資産および電子決済手段の交換・取引サービスの提供、

暗号資産証拠金取引・取引サービスの提供、暗号資産に関する

情報提供

（４）資本金 ：13億5,000万円（資本準備金を含む）

（５）決算期 ：3月31日

SBI VCトレードとビットポイントジャパンは、今後も「顧客中心主義」に基づき、お客さま視点に立ったサービスを実現してまいります。