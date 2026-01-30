株式会社NTTドコモ オフィシャルパートナー決定のお知らせ

横浜マリノス株式会社

このたび、横浜F・マリノスは、株式会社NTTドコモ 首都圏支社とオフィシャルパートナー契約を締結しましたのでお知らせいたします。

◆株式会社NTTドコモについて

◆株式会社NTTドコモ 粟嶋 学 執行役員 首都圏支社長 コメント

このたび、横浜F・マリノスのオフィシャルパートナーとして、サッカーを通じて地域に密着した取り組みを推進することで、「地域」と「ファン・サポーター」との「仲間」の輪を深め、感動の共有や地域経済活性化の貢献に取り組んでまいります。



弊社は公益社団法人日本プロサッカーリーグ（以下、Ｊリーグ）と2017年6月より締結しているトップパートナー契約における協業をさらに発展させ、2025年4月から弊社が掲げている協業ビジョン「チームになろう。」のもと、横浜F・マリノスを応援するファン・サポーターの一員として、クラブパートナー契約を締結いたしました。

横浜F・マリノスが掲げる「人々や社会に“夢”と“活力”をもたらす存在になる」というビジョンに共感し、サッカーの魅力を通じて「ファン・サポーターの皆さま、地域、横浜F・マリノスのつながり方を、より多様に、楽しく、新しく」進化させ、感動を共有できる「仲間」の輪を広げてまいります。

また、ドコモショップによる応援ムーブメントの醸成やファン・サポーターの皆さまと一緒に横浜F・マリノスを応援できる新しい取り組みを検討してまいります。 同じ志を持つ仲間として、ともに横浜F・マリノスを応援していきましょう！

◆横浜マリノス株式会社 中山 昭宏 代表取締役社長 コメント

このたび、横浜F・マリノスはJリーグのトップパートナーでもある株式会社NTTドコモ様にオフィシャルパートナーとして、ご支援いただくことになりました。クラブを代表しまして厚く御礼申し上げます。そして、マリノスファミリーにお迎えできたことを大変うれしく思っております。

通信・デジタル領域において日本を代表する企業であるドコモ様との協業は、クラブが掲げる「人々や社会に“夢”と“活力”をもたらす存在になる。」というビジョンの実現に向け、大変意義深いものです。高度な技術と豊富な知見を有するドコモ様と共に、新たな体験価値の創出や地域社会への貢献に、より一層推進してまいります。

横浜F・マリノスはこれまで、横浜市・横須賀市・大和市を中心とした地域の皆さまと歩みを共にし、スポーツの力を通じて多くの喜びや感動を届けてまいりました。本パートナーシップは、クラブの発展にとどまらず、ファン・サポーターの皆さま、そして地域社会の未来に向けた取り組みを加速させる重要な一歩となるものと確信しております。

NTTドコモ様のご支援に深く感謝申し上げるとともに、共に新たな価値を創り出し、より多くの皆さまに“夢”と“活力”を届けられるクラブであり続けるよう、努めてまいります。