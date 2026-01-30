2025年12月度、10年前のピーク期を起点とする事業フェーズで最高利益水準へ

ホリイフードサービス株式会社

当社の2025年12月度の実績において、1店舗あたりの利益率が、売上規模が最大であった10年前のピーク期を起点とする事業フェーズにおいて、最も高い水準となりました。

12月度は、忍家業態をはじめ、もんどころ業態、うま囲業態などの居酒屋を中心に、予約人数が前年比113.3％と堅調に推移しました。加えて、ボンジョルノ食堂やふじ田などの食事業態も前年を上回り、高い集客力と収益性を両立する結果となりました。

さらに、今年9月にオープンしました体験型鉄板焼き「KOBE Beef Emperor Steak 新宿歌舞伎町店」は、2025年12月の月次実績において、当初想定の約1.6倍となる売上1,580万円を達成し、全体の収益力を一段と押し上げております。

当社は、今後も既存店舗の安定を軸に、新たな出店も進める計画としております。12月にはハラール対応の新ラーメン業態「大阪武勇伝」をオープンした他、M＆Aにより東北エリアで炭火焼肉店３店舗を運営する「有限会社 セイコーポレーション」をグループに迎えております。

これらの取り組みにより、当社は10年前を起点とした現在の事業フェーズにおいて、最も高い収益水準を更新し続ける成長ステージへと移行しております。

今後も、成長の進捗と成果を積極的に情報発信するとともに、IR活動も強化してまいります。

また、IRサイトも更新しましたので、是非一度、当社ホームページをはじめ、決算説明資料等をご確認ください。

会社概要

会社名(商号): ホリイフードサービス 株式会社

英文社名: Ｈｏｒｉｉｆｏｏｄｓｅｒｖｉｃｅ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

代表者: 代表取締役社長 藤田 明久

所在地: 〒310-0803 茨城県水戸市城南３丁目１０－１７ カーニープレイス水戸 4階

事業内容: 飲食店のチェーン展開・運営

URL: https://www.horiifood.co.jp/