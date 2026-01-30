祈願のシンボルである「馬」をモチーフにした「丸山珈琲のブレンド 馬ラベル」を２月1日（日）より発売

株式会社丸山珈琲

お祝いの気持ちを、特別ラベルとコーヒーの香りに込めて

株式会社丸山珈琲は、「丸山珈琲のブレンド 馬ラベル」を2月1日（日）より発売します。2026年の干支であり、祈願のシンボルでもある「馬」をモチーフにしたデザインに仕上げました。お祝い事のギフトにもふさわしい、赤いラベルが特長です。

馬は古来より、人々の生活に欠かせない存在として、移動手段をはじめ、農作業や戦などさまざまな場面で重要な役割を担ってきました。そうした背景から、「活力」「躍動」「成長」を象徴する存在として親しまれています。また、日本のみならず世界各地においても縁起の良い動物とされ、幸運の象徴として大切にされてきました。

味わいは、創業当時から長年にわたり愛され続けている定番のブレンドコーヒー。

豊かな香りと、深煎りならではのコクのある味わいをお楽しみいただけます。時代の変化に合わせて少しずつ改良を重ねてきましたが、香ばしい香りとすっきりとした後味は変わらず、大切に守り続けています。

【商品概要】

商品名： 丸山珈琲のブレンド 馬ラベル

味わい： ダークチョコレートのような風味。味わい深いコク。

苦味：●●●●〇 酸味：●●〇〇〇 コク：●●●〇〇 香り：●●●〇〇

販売価格：コーヒー豆100g 860円(税抜き) ／ 928.80円(税込み)

販売期間：2026年2月１日(日)より

販売場所：丸山珈琲直営店およびオンラインストア

【丸山珈琲とは】

丸山珈琲は、スペシャルティコーヒーのメーカーです。取り扱うコーヒー豆は生産地に赴き、生産者より直接買い付けを行っています。会社全体でコーヒー豆の品質にこだわりをもって関わっているため、他社にはない、多種多様な銘柄・バリエーションを有しています。また、丸山珈琲が取り扱うコーヒー豆は、生産者との信頼関係に基づいて仕入れている希少価値の高いコーヒー豆であり、20年以上の長いお付き合いから高品質なコーヒー豆を選りすぐっています。丸山珈琲は、素材であるコーヒー豆を”農作物”として捉え、品種や生育環境、精製処理方法が大切であると考えています。

現在、軽井沢本店を含めて長野県内に４店舗、東京都内に8店舗と山梨県に1店舗、全13店舗の直営店のほか、オンラインストアや、スーパー、一般量販店にて、幅広くお取り扱いいただいています。スペシャルティコーヒーの味わいをご家庭でも簡単に味わっていただける「リキッドコーヒー」や「カフェラテベース」のほか、原料にスペシャルティコーヒーを使った「マシュマロ」や「ようかん」「バームクーヘン」など様々なお菓子を提供しています。

製造業でありながら飲食業でもある丸山珈琲は「産地からお客さまのカップ一杯に至るすべてのプロセスに密接に関わること」を信念に社業に取り組んでいます。

公式サイト:https://official.maruyamacoffee.com/

オンラインストア︓https://www.maruyamacoffee.com/ec

公式 X︓https://twitter.com/MARUYAMA_COFFEE

公式Instagram︓https://www.instagram.com/maruyama_coffee/

この件に関する報道関係者からのお問い合わせ先：

https://official.maruyamacoffee.com/contact/official-contact/