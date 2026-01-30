TOKYOオープンラッシュ“快進撃”宣言！ FIT-EASY成増店 スタジオイベント開催！

フィットイージー株式会社 全国にアミューズメントフィットネスクラブを展開するフィットイージー株式会社（本社：岐阜市、以下：当社）は続々と東京都心に出店しており、現在「TOKYOオープンラッシュ！“快進撃”宣言」と題してキャンペーンを実施しています。本キャンペーンの一環で、今回2/22（日）にFIT-EASY成増店にて、ニュージーランド発祥の世界的なグループフィットネスプログラム「Les Mills」のトップトレーナー・結城千恵氏を招いた特別レッスン「BODYCOMBAT」「BODYBALANCE」を開催します。

◆FIT-EASY成増店 スタジオレッスンイベント 概要

実施日時：2026年2月22日（日）

1部「BODYCOMBAT」10:00～10:45、2部「BODYBALANCE」11:05～11:50

会 場：FIT-EASY成増店（東京都板橋区成増2丁目17－24 成増GRAVITY 2F）

トレーナー：Les Mills トップトレーナー 結城千恵 氏

募集人数：各回10名限定

応募締切：2/17（火）23:59まで

応募フォーム：https://forms.gle/Jzxbdqe3VaUfqEqb9(https://forms.gle/Jzxbdqe3VaUfqEqb9)

BODYCOMBATとは、空手やボクシング、テコンドーなど、様々な格闘技の動きを取り入れたハイエナジーワークアウトです。

BODYCOMBATの動きはシンプルで覚えやすく、仮想の相手へのパンチやキックで意識的に身体をひねることで、腹筋運動と同じ効果を期待できます。背中や腕、肩、脚の筋肉も刺激するため、体幹トレーニングとしても最適です。

限界へのチャレンジを後押しするインストラクターの言葉をモチベーションに、楽しく実践しながらストレス発散にも繋がります。

またBODYBALANCEは心と身体、そして生活そのものの質を向上させるLes Mills考案のエクササイズ。初心者から経験者まで幅広い層が参加しやすく、ヨガをベースにしながら太極拳やピラティスの要素を取り入れ、柔軟性を高めつつ体幹を強化します。

イベント当日はLes Millsトップトレーナー・結城千恵氏が実施する特別レッスンで、初心者からトレーニーまで、格闘技を取り入れた全身を使う有酸素トレーニングを楽しく気軽に体験いただくことができます。

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

資 本 金：1,356,005,125円

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

従 業 員 数：304名 ※2025年10月1日現在

店 舗 数：256店舗 ※2026年1月30日現在

U R L ：https://fiteasy.jp/（サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/（コーポレートサイト）