ラフォーレ原宿、国内外の注目POP UP SHOPが集結！アイウェアの「eyecon」、ランジェリーの「GEMINItale」など、トレンドを牽引するファッションアイテムを提案

ラフォーレ原宿では、2026年2月以降も、国内外から注目を集めるPOP UP SHOPや新店舗が続々とオープンします。

POP UP SHOPとしては、トレンド感とユニセックスなデザインが特徴のアイテムを多数展開する人気アイウェアブランド「eyecon」や、ここでしか出会えない一点もののデザインを揃えたランジェリーブランド「GEMINItale」が登場します。

B0.5F 愛と狂気のマーケットでは、全国の「餃子好き」必見のイベント「狂愛！餃子ランド」第3弾を開催。33者が参加し、餃子モチーフの小物から本物の冷凍餃子まで、餃子の可愛らしいフォルムに癒される作品・商品が一堂に集結します。餃子にまつわる豪華賞品をプレゼントする抽選会も実施します。

また、2月6日（金）には、スケートカルチャーを軸としたストリートブランド「HUF」が新店舗をオープン。アート性やメッセージ性のあるグラフィックや独自のスローガンを反映したプロダクトを展開し、ブランドならではの世界観を発信します。

国内外の注目店舗でのショッピングに加え、抽選会などの参加型コンテンツもご用意する、ラフォーレ原宿ならではのお買い物体験をお楽しみください。

NEW SHOPS

2 月 6 日(金)～3 月 22 日（日） NEW OPEN

<3F> HUF (ハフ)

■スケートカルチャーを軸としたストリートブランドが登場

レジェンドスケーター、キース・ハフナゲルが2002 年に設立した HUF は、スケートボードカルチャーをルーツに、ストリートスタイルとアート性を融合させたアメリカン・リアルクロー ズを展開するブランドです。 メッセージ性のあるグラフィックや独自のスローガンを取り入れたプロダクトを軸に、シー ズンや企画ごとの限定施策を通じて常に新鮮な表現を発信。

また、アーティストやミュージ シャン、フォトグラファーなど多様なクリエイターとのつながりから生まれるコラボレーション を通じ、スケーターカルチャーとアートが交差する独自の世界観を築いています。

※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。※価格はすべて税込表示です。

POP UP SHOPS

2 月 17 日(火)～2 月 23 日(月・祝)

<2F CONTAINER> eyecon (アイコン)

■1.5Fの人気アイウェアショップがカスタマイズをテーマにPOP UP SHOP開催

eyeconは、気分や服に合わせて選べるファッション特化型のアイウェアショップです。日常のスタイリングにさりげなく変化を加える、アクセサリー感覚のアイウェアを展開しています。ラフォーレ原宿1.5Fの店舗では、トレンドを取り入れたデザイン展開とユニセックスな商品構成が人気です。今回のPOP UP SHOPでは、カスタイマイズをテーマに商品を扱います。

2 月 17 日(火)～2 月 23 日(月・祝)

<2F CONTAINER> GEMINItale (ジェミニテイル)

■自分らしさを表現するカスタムショーツが登場

GEMINItale は、「洋服を選ぶように、ランジェリーも選びたい」という想いから誕生した、ファッション性の高いランジェリーブランドです。レイヤードやコーディネートによって表情を変えるランジェリーを中心に、ランジェリーと合わせて楽しめる洋服やアクセサリーも展開。肌にいちばん近いファッションだからこそ、自分自身の感覚や気分を大切にする装いとして提案します。今回のPOP UPでは、先行発売や限定アイテムなど、ここでしか出会えない一点もののデザインもご用意しています。

愛と狂気のマーケット

2 月 1 日（日）～2 月 28 日（土）

「狂愛！餃子ランド Vol.3」

全国の「餃子好き」必見のイベント「狂愛！餃子ランド」の第3弾。餃子モチーフの小物から本物の冷凍餃子まで、餃子の可愛いフォルムに癒される作品・商品たちを集積した、愛と狂気のマーケットならではの特別企画です。今回は、33者が参加。一般社団法人焼き餃子協会による抽選会も実施し、期間中、焼き餃子協会ブースの商品を 3,000 円(税込)以上お買上げの方のなかから抽選で合計109名様に豪華賞品をプレゼントします。

■抽選会賞品

・大阪王将オリジナルフライパン （5名様） ※後日郵送

・「東京都大阪王将市餃子特区」神保町店限定 1,000円お食事券 （20名様） ※店頭お渡し

・「大阪王将」 餃子一皿無料券 （20名様） ※店頭お渡し

・「肉汁餃子のダンダダン」 サービス券 1,000円お食事券 （30名様） ※店頭お渡し

・J-オイルミルズ JOYL スマートグリーンパック(R)️ 3種セット （12名様） ※後日メールでご案内

・SPECIAO GYOZA BAND 3/14(土)開催ライブ ご招待 （2組4名様） ※後日メールでご案内

・焼き餃子協会厳選 お取り寄せ餃子（全18種からランダム選定） （18名様） ※後日郵送

※店頭お渡しの賞品は2026年3月8日（日）までにお引換えください

■一般社団法人焼き餃子協会

日本の焼き餃子文化を広めることを目的に設立。全国各地で餃子を愛する餃子職人を掘り起こし、餃子愛好家につないでいる。「狂愛！餃子ランド Vol.3」には、餃子にまつわる出品者を多数引き連れて登場。