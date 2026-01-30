【リーガロイヤルホテル京都】～チェキ(TM)を持って着物で京さんぽ～『春の卒業旅行 宿泊プラン』

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 藤井 友行）は、2026年2月1日（日）から3月31日（火）まで、春の卒業旅行シーズンに向けて『春の卒業旅行 宿泊プラン』（1室2名様 30,820円～朝食、税金・サービス料・宿泊税含む）を販売します。

レンタル着物イメージ

『春の卒業旅行 宿泊プラン』は、撮ったその場ですぐにプリントが愉しめる“チェキ” instax mini 12(TM)と、「着物レンタル 多夢多夢(たむたむ)」での着物、襦袢、帯、草履、かばん、帯飾、ショール、足袋の一式の貸し出しに加え、ホテル1階「ギフトショップ」で、京都土産の定番である生八ッ橋などをご購入いただける2,000円分のお買い物券も付いた、春の卒業旅行・学生旅行シーズンにぴったりな宿泊プランです。

チェキ(TM)は簡単操作で初心者でもすぐに使いこなせるため、気軽に撮影が可能です。また専用スマホアプリ「instax UP！(TM)」をダウンロードしていただくと、撮影したチェキプリント(TM)をデータとして保存でき、SNSでシェアしてお愉しみいただけます。

「着物レンタル 多夢多夢(たむたむ)」は、京都駅から徒歩約1分の距離と観光地へのアクセスも抜群です。日替わりで10～15着の着物と帯が揃っており、お好みのコーディネートをお選びいただけます。また本プラン限定で、レンタルした着物は翌日のチェックアウト時に返却できるため、嵐山の竹林や、祇園の石畳みの道など、撮りたくなる京都らしい“映えスポット”を、時間を気にせず散策することができます。

京都の風情溢れる街並みを背景に、学生最後の素敵な思い出をたいせつな友人と残しませんか。

詳細は次の通りです。

『春の卒業旅行 宿泊プラン』 販売 概要

宿泊プラン イメージ

【販売期間】

2026年2月1日（日）～3月31日（火）

※除外日：「着物レンタル 多夢多夢(たむたむ)」の定休日に準ずる。

【料 金】

1室2名様 30,820円～

※表記料金は、朝食、税金・サービス料・宿泊税を含みます。

※表記料金は、2026年1月30日（金）時点での最低料金です。

※宿泊日、部屋タイプにより料金が異なります。

【内 容】

✿“チェキ” instax mini 12(TM)（1室1台貸し出し）

✿チェキ専用フィルム(10枚入り)

※instaxおよびチェキは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。

「 instax mini 12(TM)」イメージ

✿「着物レンタル 多夢多夢(たむたむ)」での着物レンタル

※着物、襦袢、帯、草履、かばん、帯飾、ショール、足袋の一式

※レンタルした着物一式は、チェックアウト当日午後12時までにフロントまでお持ちください。

✿ギフトショップ 2,000円分お買い物券（税込・1泊1室につき1枚）

店舗：ギフトショップ（ホテル1階）

営業時間：〔平日〕8：00～18：00 〔土日祝〕8：00～19：00

※額面を越えた分はお客様ご負担になります。

※本券はチェックアウト日まで有効です。

※本券ご利用の際、現金への引き換えや払い戻し、釣り銭のお渡しはいたしかねます。

※記載内容の営業時間等は状況により変更となる場合がございます。

※最新の営業情報は公式HPをご確認ください。

✿朝食 ※下記2店舗よりお選びいただけます。

1）フレンチダイニング トップ オブ キョウト（14階） / 洋食セットメニュー

2）オールデイダイニング カザ（1階） / 和洋ビュッフェ

【参 考】

株式会社 多夢多夢(たむたむ)

所 在 地：京都市下京区木津屋橋烏丸西入東塩小路町578マツヤビル2F

営業時間：平日AM 9:30～PM 8:00 / 日曜・祝日 AM 9:30～PM 6:00

定 休 日：第3木曜日

電話番号:075-351-0152 / 0120-88-0152

✿おすすめのスケジュール✿

◆1日目◆

●京都に到着後、ホテルに荷物を預けて、フロントでチェキ(TM)を受け取る。

●「着物レンタル 多夢多夢(たむたむ)」にて着物へお着替え後、京都市内観光へ出発。

●清水寺や八坂神社、祇園が広がる東山エリアをはじめ、嵐山など京都を代表する観光名所を散策。道中、京都ならではのカフェ巡りなどを満喫。

●観光後はホテルへ戻り、チェックイン。お部屋で少し休憩後、館内レストランにてご夕食を。

（※夕食代はプランに含まれておりません。）

◆2日目◆

●約70種類のバラエティ豊富な和洋メニューが揃うレストラン、または京都の景色を望む回転展望フレンチレストランでゆったりとした朝食のひとときを。

●チェックアウト後は着物とチェキ(TM)を返却。お荷物はフロントでお預かりします。

●1日目に回れなかったエリアを自由に散策。経験豊富なコンシェルジュもサポートいたします。おすすめの観光地や交通の案内など、お気軽にお申し付けください。

●散策後はホテルへお戻りいただき、1階ギフトショップにて京都土産を購入。お預けしていた荷物を受け取り、ご帰路へ。

詳細を見る :http://rsv.ihonex.com/cgi-bin/ihonex3/plan_shokai.cgi?hid=rihga_royal_kyoto&plan_groupcd=CHEKIMONO&form=jp

■お客様お問い合わせ先■

リーガロイヤルホテル京都

〒600‐8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地

宿泊予約 075-361-3333（直通）

受付時間 9：00～17：30