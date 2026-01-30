さいたま市、市民投票で政令指定都市初の「さいたま市の香り」が決定

プロモツール株式会社

あらゆる香りとニオイを創るセントテクノロジーカンパニー、プロモツール株式会社（本社：東京都文京区、香り技術研究所：さいたま市宮原、代表取締役社長CEO：緒方健介、以下：当社）は、さいたま市が推進する都市ブランディング施策の一環として、さいたま市の香りづくりを受託し、市民投票の結果、正式に「さいたま市の香り」として採用されました。

安心・安全な設計と独自ノウハウで「さいたま市をイメージした香り」を実現

市民投票の結果、当社が開発した香りが正式に「さいたま市をイメージした香り」として採用されました。

今回選ばれた香りは、シトラスや紅茶のような明るさにハーブの爽やかさを重ね、さいたま市の豊かな自然の中で深呼吸をするような開放感を表現しています。2026年1月に正式に制定され、市のPR活動やイベントで都市の魅力を発信する新しいシンボルとして活用される予定です。

本プロジェクトは、市民参加型による地域の魅力発信を目的として進められました。当社はさいたま市の自然・文化・生活に着目し、専属調香師が天然香料のみを用いて3種類のオリジナルの香りを開発。その中から市民投票で最も支持された香りが「市の香り」として採用されました。

当社はこれまでに4,000種類以上の香りを調香し、航空会社、ホテル、商業施設など多様な空間演出を手掛けてきました。今回のプロジェクトでも国際基準に準拠した安心・安全な設計を徹底し、公共空間にふさわしい香りを実現しています。さらに、空間芳香から香りグッズまで一貫して設計できる独自のノウハウにより、香りを「体験価値」として都市ブランドに結びつけることが可能です。

さいたま市の香り決定について

さいたま市リリース

https://www.city.saitama.lg.jp/004/001/001/p127829.html

さいたま市 清水市長のコメント

「市民の皆さまの参加によって“さいたま市をイメージした香り”が決定したことを大変嬉しく思います。選ばれたAは、本市が大切にしてきた自然環境と都市の調和を爽やかに表現しています。今後、市のPRやイベントで幅広く活用し、より多くの方にさいたま市の魅力を感じていただけるよう努めてまいります。」

プロモツール株式会社代表取締役社長 緒方 健介のコメント

「さいたま市の新しいシンボルとなる“市の香り”の開発に当社が携わり、市民の皆さまに選んでいただいたことを大変光栄に思います。当社は国際安全基準に準拠した安心・安全な香りづくりを軸に、香りを“感性のメディア”として都市や企業のブランド価値向上に貢献してまいりました。今回の取り組みを通じて、香りが地域の記憶や物語を伝える新しいコミュニケーション手段となり、さいたま市の魅力発信の一助となれば幸いです。」

香りの制作により期待できる、地域の魅力発信への効果

日本各地の特産物を生かした香りを制作することで、地域魅力の発信効果が期待できます。さらに、市民参加型でその地域の香りを開発することで、住民とのエンゲージメント向上や「自分たちのまちの香り」への愛着と誇りを育む効果も期待できます。

1. 地域アイデンティティの共創

市民が香りの選定に関わることで、「自分たちのまちの香り」への共感や誇りが生まれ、香りが地域の物語を伝達するメディアとなります。

2. 参加によるエンゲージメントの向上

投票や体験型イベントを通じて市民の関心と参加意欲が高まり、SNSや口コミでの自然な拡散が期待できます。

3. 地域ブランドの「体験価値」化

香りは記憶や感情に残る体験を提供します。訪れた方が香りを持ち帰ることで、その地の印象が長く残り、再訪や関心の継続につながります。

プロモツールが選ばれる理由：都市の「香りブランディング」を加速させる3つの強み

1. 専属調香師による「安全・高品質」な香り開発力

文化的背景や空間特性を深く掘り下げ、国際安全基準に準拠した香りを設計。原料選定から開発までを自社で一貫して行い、品質と安全性を両立しています。

2. 空間芳香から香りグッズまで一貫提供

空間演出とグッズ制作をワンストップで提供できる独自体制により、体験全体を包括的に設計可能です。

3. 香りを「感性のメディア」として捉え、持続可能なブランド構築を支援

香りは脳の感情と記憶に直接作用する「感性のメディア」です。当社は香りを「空間に物語を与える」ツールとして捉え、地域のアイデンティティを可視化し、持続可能なブランド構築を支援します。

今後の展望

当社は今回のさいたま市での取り組みを契機に、都市や地域の魅力を香りで伝える活動をさらに拡大していきます。香りは人の記憶や感情に深く結びつくコミュニケーション手段です。今後も安心・安全な技術を基盤に、日本各地の都市に寄り添う香りを開発し、地域ブランドの価値向上に貢献してまいります。

プロモツールのサービス「香りブランディング」について

近年、付加価値やイメージの向上、ストレス軽減などの効果を見込んで、アロマ(香り)を導入する施設や企業が増加しています。当社は香りを創香するノウハウや、これまで4,000種類以上の香りを調香してきた豊富な経験と実績を持つ調香師チーム、元大手広告代理店で世界的な自動車メーカーを担当した実績を持つブランディングコンサルタントのノウハウ、香りを最大限生かすデザイン力、香料の専門知識を同時に提供できる今までにないワンストップサービスで、人々の生活に潤いとゆとりのある快適な時間と空間、香りグッズを提供しております。香りは、当社が規格品として用意させていただいている28種類の中からお選びいただけるほか、世界でたった一つのお客様のオリジナルアロマをオーダーメイドで開発することも可能です。

お問い合わせはこちら：https://www.promotool.jp/contact/

プロモツール株式会社について

あらゆる香りとニオイを創る“セントテクノロジーカンパニー（香りとニオイの技術）”として、市場のあらゆるニーズに対応できる香りとニオイ創りのプロフェッショナル集団です。空間に心地よい香りを流すだけの単なるアロマの会社ではなく、販促目的やエンターテイメント用途に用いる香りに加え、人々のメンタルや健康状態を改善できる効果訴求可能な香りの開発も進めており、香りやニオイに関する市場のあらゆるニーズに対応し、香りで生活を豊かにできるセントテクノロジーのリーディングカンパニーとして世界で認められる存在になることを目指しています。

会社概要

プロモツール株式会社

本社 ：東京都文京区本駒込6-5-3ビューネ本駒込5階

香り技術研究所：埼玉県さいたま市北区宮原町3-161 大井ビル2階

代表 ：代表取締役社長CEO 緒方健介

事業内容 ：香料及び芳香器の製造販売

：(1)香りでブランディング（オリジナルアロマ）

：(2)香りで空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

：(3)OEM（香料開発及び香水‧化粧品の製造・販売/香りグッズ）

：(4)香り見本（アロマテスター）

：(5)香りでプロモーション（香りDM等）

：(6)香りでエンターテインメント演出

公式ホームページ ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア ：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

お問い合わせ先

プロモツール株式会社

担当：広報担当 井沢

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

お問い合わせ：https://www.promotool.jp/contact/