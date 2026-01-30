カラオケ店「ビッグエコー」「カラオケマック」など計166店舗に荷物預かりサービス「ecbo cloak」を導入

ecbo株式会社

ecbo株式会社（代表取締役社長：工藤 慎一、以下「ecbo」）と株式会社第一興商（代表取締役社長：保志 忠郊、以下「第一興商」）は、第一興商グループが運営するカラオケ店、計166店舗にて、荷物預かりサービス「ecbo cloak（エクボクローク）」を導入したことをお知らせします。

「ecbo cloak」導入の背景

「ビッグエコー」への「ecbo cloak」導入は2018年より都心5店舗から導入開始しており、少しずつ導入店舗数を増やし、この度国内主要エリアのカラオケ「ビッグエコー」「カラオケマック」「カラオケCLUB DAM」「メガビッグ」計166店舗に導入されました。

第一興商グループが運営するカラオケ店舗は、主要駅の駅前・駅徒歩10分圏内の利便性の高い立地から、「ecbo cloak」導入店舗の中で最も多くのユーザーから利用される施設のひとつです。

導入規模を拡大することで、さらに多くの荷物預かり場所を提供し、カラオケを訪れるきっかけづくりにも繋がることを期待しています。

株式会社第一興商 執行役員 店舗事業本部 副本部長 江頭 俊晴氏 コメント

主要駅からのアクセスが良い当社のカラオケ店舗にecbo cloakを導入することで、お客様の利便性は飛躍的に向上します。特に、インバウンドのお客様には、手荷物から解放され身軽に観光を楽しんでいただけるだけでなく、手荷物預かりをきっかけに日本のカラオケ文化も体験していただく機会となれば幸いです。これにより、既存のコインロッカー等の混雑緩和や、手荷物預かり場所の選択肢を広げることで、オーバーツーリズムによる課題緩和や観光分散化にも貢献できるものと期待しています。

このサービスが、より多くの方々に当社の店舗を気軽に、便利にご利用いただくきっかけとなり、新たな来店機会の創出に繋がることを期待しております。今後も、お客様にとって快適で魅力的なエンターテインメント空間を提供できるよう、サービス向上に努めてまいります。

ecbo株式会社 代表取締役社長 工藤 慎一 コメント

第一興商様とは2018年の都内5店舗でのサービス導入開始以来、着実に連携を深めてまいりました。この度、全国主要エリアの166店舗へと拡大できることを大変嬉しく思います。 駅前という利便性の高い立地に展開されている「ビッグエコー」「カラオケマック」等の店舗は、ecbo cloakのユーザーからも非常にニーズが高い施設です 。今回の拡大により、観光やビジネスで訪れる方々へさらなる利便性を提供するとともに、手荷物預かりをきっかけとした新たな来店機会の創出にも貢献していきたいと考えております。

第一興商グループが運営するカラオケ店舗における「ecbo cloak」導入店舗の概要

１.エリア：32の都道府県（2026年1月時点）

青森県、岩手県、宮城県、福島県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、新潟県、富山県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、

京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、

高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県

２.導入店舗数（2026年1月現在）：166店舗

３.利用可能時間：各店舗の営業時間に準ずる

４.利用料金：荷物一つあたり：800円 / 日（税込）

「ecbo cloak」アプリまたはwebサイトより事前予約・決済後、現地に手荷物をお持ちください。

「ecbo cloak」とは

「ecbo cloak（エクボクローク）」は、スマホ予約で簡単に荷物を預けることができるサービスです。街中のカフェやコンビニ、駅構内、郵便局など様々な業態の施設に導入されており、日本全国2,500店舗以上、また2023年8月より初の海外展開として台湾にてサービス提供しています。

アプリ/webより導入店舗・施設を検索し、事前予約・決済でスムーズに荷物を預けることができます。手荷物だけでなく、コインロッカーに入らない大型の荷物（ベビーカー、楽器、スポーツ用品、折り畳み自転車など）の預かり*も可能です。

「ecbo cloak」ウェブサイト：https://cloak.ecbo.io/ja

*当リリースの該当店舗では、大きさに関わらずワンプライスでお荷物をお預かりしております。

（規約対象のお荷物に限ります。また一部店舗ではスペースの都合上お預かりできないお荷物もございます。）

第一興商グループのカラオケ店舗事業について

主要ブランドの「ビッグエコー」は、清潔で過ごしやすい空間に、最新のカラオケ機器と優れた映像・音響を装置し、歌う楽しさとコミュニケーションの場を提供しています。また、お客様の立場に立った教育の行き届いたスタッフによる接客と、安全・安心を心がけた施設開発・運営を行うことで、カラオケファンの満足度を高めています。

その他、スタイリッシュで首都圏を中心に展開している「カラオケマック」、ビッグエコーの姉妹店「カラオケCLUB DAM」、学生や若年層をターゲットにした、カジュアルでポップなデザインのカラオケ店「メガビッグ」を展開しています。

株式会社第一興商 会社概要

会 社 名 ：株式会社第一興商

代 表 者 ：代表取締役社長 保志 忠郊

本社所在地 ：東京都品川区北品川5-5-26

設立年月日：1973年4月16日

U R L：https://www.dkkaraoke.co.jp/

主な事業：業務用カラオケ事業、カラオケ・飲食店舗事業、音楽ソフト事業、その他の事業

ecbo株式会社 会社概要

ecbo株式会社

会 社 名 ：ecbo株式会社

代 表 者 ：代表取締役社長 工藤 慎一

本社所在地 ：東京都渋谷区代官山町20番23号 フォレストゲート代官山 MAIN棟3F

設 立 年 月：2015年6月2日

U R L ：https://ecbo.io

主な事業： 荷物預かりサービス「ecbo cloak（エクボクローク）」、宅配物受け取りサービス「ecbo pickup（エクボピックアップ）」の運営

本件に関するお問い合わせ先

ecbo株式会社 広報部

TEL：03-4405-8929 MAIL：pr@ecbo.io