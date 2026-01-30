Microsoft Japan Partner of the Year 2025における「Financialアワード」受賞のお知らせ

BIPROGY株式会社

BIPROGYは、2025年11月25日に発表されたMicrosoft Japan Partner of the Year 2025において「Financial アワード」を受賞しました。

Azure基盤上で金融業務アプリケーションサービスを継続的に推進し、金融機関への BankVision 継続と展開、また農業経営者を支援する生成AIの取り組みが評価され、受賞となりました。

■Microsoft Japan Partner of the Year 2025

Microsoft Japan Partner of the Year 2025は、日本マイクロソフト株式会社が、特に優れた成功事例や革新的なソリューションを持つパートナー企業を表彰するものです。

■Industry部門「Financial Servicesアワード」

「Financial Servicesアワード」は、マイクロソフト テクノロジーをベースにした革新的で独自性のある金融業向けサービスやソリューションの提供で優れた実績をあげ、業界でリーダーシップを示したパートナーに授与されます。

■受賞理由

BankVision on Azureなど、Microsoftテクノロジーを利用した多くの金融業務アプリケーションサービスの提供の継続と展開に加えて、Azure OpenAI/ Microsoft Foundryで実装した株式会社AgriweB（農林中央金庫グループ）での農業経営コンサルティングサービス「経営アシストAI」のサービス開始などの取り組みが評価されました。

今後も、BIPROGYは、デジタルトランスフォーメーション（DX）につながるクラウド活用を検討されている企業に向けて、移行ノウハウや構築・保守運用の実績を基にして、Microsoft Azureへの移行を支援し、Microsoft Foundryの活用を推進します。

本件に関するお問い合わせ :https://contact.biprogy.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=7381923672335&tf_7848569914639=CLOUDForesight%C2%AE

■関連リンク- BankVision(https://www.biprogy.com/solution/service/bankvision.html)- 滋賀銀行が「BankVision on Azure」を次期勘定系システムに採用(https://www.biprogy.com/pdf/news/nr_250930.pdf)- BIPROGY TERASUでの「経営アシストAI」の紹介(https://terasu.biprogy.com/article/forum2025-2/)- 経営アシストAI(https://www.agriweb.jp/premium/keiei-assist-ai/)- Azure OpenAI ServiceスターターセットPlus(https://www.biprogy.com/solution/service/rinzatalkplus.html)- 受賞についてBIPROGYのお知らせ(https://www.biprogy.com/pdf/topics/info_260108_msipy2025.pdf)- クラウドサービスの利用を支援するサービス「CLOUDForesight」(https://www.biprogy.com/solution/service/cloudforesight.html)

