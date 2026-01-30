岡山県産CLT材を活用した新社屋の建築物LCA算定により、環境価値を「可視化」。比較可能オフィスビル事例との対比で、GHG約40％抑制に成功　～「建てる」ことで地域貢献を。岡山の森林資源循環モデル～

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

セリオ株式会社（岡山市 代表取締役社長 本郷 旬）、島田治男建築設計事務所（香川県綾歌郡 所長 島田 治男）、株式会社荒木組（岡山市 代表取締役 荒木 雷太）、株式会社 Ｃキューブ・コンサルティング（岡山市 代表取締役 西原 立）は共同で、２０２５年６月に竣工したセリオ株式会社の新社屋における「建築物 LCA（ライフサイクルアセスメント）」を算定しました。（※１）

その結果、岡山県産の認証木材（CLT）（※２、※３）の積極活用や省エネ設計により、当ビルの GHG（温室効果ガス）排出量は７４．５kg-CO２e/平方メートル 年となり、比較対象のオフィスビル事例（約１２５kg-CO２e/平方メートル 年）対比で約４０%の抑制に成功していることが判明しました。

本取組みは、再造林率の低迷に悩む岡山の森林課題に対し、「木を使う」ことで貢献するモデルケースとなります。

算定結果の詳細

【新社屋の概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166651/table/41_1_433cb6b83292c12ceab1f439eacb78e5.jpg?v=202601300421 ]

【建築物LCAの算定結果】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166651/table/41_2_2dd64f4352a40f5d129a70285c559826.jpg?v=202601300421 ]

※１建築物LCA・・・製品やサービスの原材料調達から製造、使用、廃棄・リサイクルに至るまでの全過程におけるCO２排出量を総合的に評価する手法

※２認証木材・・・FSC（森林管理協議会）などの第三者機関が、環境保全や持続可能な森林経営（植林・伐採管理、地域環境への配慮など）の基準を満たしていると審査・認証した森林から生産された木材

※３CLT・・・ひき板を繊維方向が直交するように積層して接着したパネル

※４J-CAT・・・ライフサイクル全体で排出されるCO2量を定量的に評価するために国土交通省の支援のもと、産官学連携で開発・公開されたツール

