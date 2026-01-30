『SQUARE ENIX POP UP CAFE』コラボ第三弾は『ドラゴンクエストVII Reimagined（リイマジンド）』に決定！

株式会社NSグループ

パセラグループと株式会社スクウェア・エニックスとの期間限定コラボカフェ『SQUARE ENIX POP UP CAFE』において、次回コラボが『ドラゴンクエストVII Reimagined（リイマジンド）』に決定いたしました。

コラボ期間中は「現代の世界」をイメージし、登場するキャラクターやゲームストーリーから着想を得たコラボメニューを展開いたします。

さらに、同時開催される『LUIDA’S BAR（ルイーダの酒場）』（東京・秋葉原）では、「過去の世界」をイメージしたコラボメニューを展開、加えて2店舗間でのスタンプラリーイベントをお楽しみいただけます。

店内カフェスペースの前期期間の予約は1月30日（金）19:00よりスタートです。

みなさまのご来店、心よりお待ちしております。

店舗情報

店名 ：SQUARE ENIX POP UP CAFE

（スクウェア・エニックス ポップアップ カフェ）

コラボ期間 ：【東京店】 2026年2月5日（木）～3月29日（日）

※大阪店、名古屋店でも順次開催予定です。詳細は改めてお知らせいたします。

営業時間 ：【東京店】 11:00～22:00

定休日 ：なし

所在地 ：【東京店】 東京都新宿区新宿3丁目36-1 パセラボタワー1F/2F/3F

公式サイト ：https://paselabo.pasela.co.jp/square-enix-popup-cafe/

公式X ：https://x.com/sqex_ppc

ご利用方法

■カフェスペース

・事前予約優先でのご利用となり、空席があった時のみ当日利用が可能です。

・ご利用時間は90分制となります(ご利用40分前がラストオーダーです) 。

・カフェスペースご利用に関しては、チャージ料1,200円（税込／ドリンク1杯+ランチョンマット1枚付き）がかかります。

・ワンオーダー制となります。チャージ以外におひとり様1品以上のご注文をお願いいたします。

・メニューはモバイルオーダーでのご注文となります。専用のQRコードよりご自身のスマートフォンにてご注文にお進みください。

・チャージ料はお会計時にご飲食代と合わせてのお支払いとなります。

・お席はお選びいただけません。

・カフェご利用の方にランチョンマット1枚をランダムにて、コラボメニューご注文1品につきコースター1枚をランダムにてプレゼントいたします（ランチョンマットはお会計時にお渡し、コースターはご提供時にお渡しとなります）。

1/30 19:00～ ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/ja/shops/square-enix-pop-up/reserve1/30からのご予約は前期期間(2/5～3/2)となります。後期期間(3/3～3/29)の予約開始日時については改めてお知らせいたします。

メニュー

「現代の世界」をイメージし、登場するキャラクターやゲームストーリーから着想を得たコラボメニューを展開いたします。

通期メニューとして、フード2品、ドリンク3品をご提供。

2026年2月5日（木）～3月2日（月）は前期、3月3日（火）～3月29日（日）は後期として、それぞれフード3品、ドリンク3品を展開いたします。

※後期メニューの詳細は改めてお知らせいたします。

通期メニュー

■石版風フレンチトースト

\1,320(税込)

冒険はここからはじまる！

お好みでシロップとアイスといっしょに召し上がれ！

■フィッシュベルの味、アンチョビサンド

\1,210(税込)

おほっ！これこれ！

フィッシュベルの名物を現実世界の人々にも食べやすくアレンジしました。

野菜も愛情もたっぷり。

■DQVII主人公 フルーツティーソーダ

\880(税込)

甘すぎないフルーティーなソーダ。

ほんのりと香る抹茶がふわっとした主人公っぽい…？

■マリベル スペシャルメロンフロート

\880(税込)

ピリッとした炭酸にフルーツとアイスとゼリーと…

マリベルのようにスペシャルなドリンクです。

■キーファ クランベリーピーチティー

\880(税込)

スッキリとしたベリーとピーチの甘み。

誰からも好かれるキーファのようなドリンクです。

前期メニュー

■フィッシュベルの魚介料理

\1,540(税込)

あたしが漁に出たっていいじゃない！

海に出る代わりに魚介をたくさん食べてやるんだから！

■空飛ぶ魔法のじゅうたんパフェ

\1,210(税込)

魔法のじゅうたんをスイーツの上にひろげた！

■エリーのスープ

\1,320(税込)

すーぷ ノメバ

みんな ゲンキニナル。

■メモリアリーフのハーブティー

\880(税込)

メモリアリーフのハーブティーは絶品！

添えてあるハーブや花を好みで加えてお楽しみください。

■ガボ ワイルドココア

\880(税込)

狼のふわふわの尻尾のようなホイップと抹茶のアイスの乗った

ワイルドなフロートです。

■アイラ 気高きストロベリーティー

\880(税込)

踊り手で剣士、格好良く優雅なアイラのドリンクはベリー香る爽やかな甘さの紅茶です。

ノベルティ

■カフェスペースご利用特典 ランダムランチョンマット(前期3種／後期3種)

ランダムランチョンマット(前期3種)

ランダムランチョンマット(後期3種)

■コラボメニューご注文特典 ランダムコースター(前期6種／後期6種)

ランダムコースター(前期6種)

ランダムコースター(後期6種)

『LUIDA’S BAR(ルイーダの酒場)』連動イベント

2026年2月5日(木)～3月29日(日)の期間中、 『SQUARE ENIX POP UP CAFE』と『LUIDA’S BAR(ルイーダの酒場)』の2店舗をご利用いただき、異なる店舗のスタンプを２つ集めたお客様には、オリジナルクリアコースターをプレゼントいたします。

2店舗を舞台に、『ドラゴンクエストVII Reimagined』の冒険を楽しんで手に入れよう！

『ドラゴンクエストVII Reimagined』とは

『ドラゴンクエストVII Reimagined（リイマジンド）』は2000年に発売された『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』を人形のような温かみのあるアートスタイルの3DCG《ドールルック》で描いたリメイク作品です。孤島に住む少年少女たちの小さな好奇心から始まる大冒険を、グラフィックだけではなく、シナリオ、バトル、寄り道要素、システム面、すべていちから再構築（Reimagined）しています。

『ドラゴンクエストVII Reimagined』公式サイト

https://www.dragonquest.jp/dq7r/

『SQUARE ENIX POP UP CAFE』とは

『SQUARE ENIX POP UP CAFE』とは、パセラグループがスクウェア・エニックスとコラボレーションした期間限定カフェです。

当店舗においてはカフェスペースに加え、グッズスペースも併設して皆様をお迎えいたします。

カフェスペースは予約者優先でのご利用、グッズスペースはどなたでもご利用可能となります。

株式会社NSグループ

株式会社NSグループは、サービス業を軸に、ブライダル・ホテル・レストラン・カラオケ・カフェ・スタジオ等々、50種類以上の事業ブランドを戦略的に展開しています。どの事業においても顧客への付加価値を高めることにより、その領域で「選ばれるブランド」を創っています。今後も『複合ストーリー戦略』に基づいた、多種多様なレジャー施設の企画・開発・運営に挑戦していきます。



＜事業/ブランド＞※一例

・バリ風都市型ホテル「バリアンリゾート」

・ハニトーで有名な「カラオケパセラ」

・静岡県伊豆エリアリゾートホテル「アンダリゾート」

・カプセルホテル「安心お宿」

・エンターテインメント複合施設「パセラボタワー」

・ウェディング＆パーティースペース「バトゥール」「グレースバリ」など



※株式会社NSグループは、株式会社ニュートン、株式会社サンザのホールディングスカンパニーです。



会社名：株式会社NSグループ

代表者：取締役社長 荻野佳奈子

所在地：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2丁目4-10 KDX東新宿ビル7F

設立日：1986年9月19日

事業内容：ウエディング・ホテル・レストラン・パーティースペース・カフェ・リゾートカラオケ・バー・フォトスタジオ等を中心に約20業態100店舗を展開

URL：https://www.nsgrp.co.jp/