株式会社デジタルアイデンティティ、「LLMO調査サービス」を提供開始。AIの推奨ロジックを紐解き、選ばれるブランドづくりを支援

株式会社Orchestra Holdings

株式会社Orchestra Holdings（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中村 慶郎）の子会社である株式会社デジタルアイデンティティ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：鈴木 謙司、以下「デジタルアイデンティティ」）は、生成AIによる検索体験（ChatGPT/Gemini等）に最適化した「LLMO調査サービス」の提供を開始いたしました。 「検索」から「探索」へと変化するユーザー行動に対応し、AI検索において自社ブランドが推奨されるための本質的な調査・コンサルティングを提供します。

■ サービス提供開始の背景

ChatGPTやGeminiの台頭により、ユーザー行動は従来の「検索結果からのサイト遷移」から「生成AI上での課題解決」へと移行し、それに伴う「ゼロクリック検索」による機会損失が浮き彫りになっています。

この変化を受け、AIでの言及を最適化する「LLMO」が注目され、言及率計測ツールも登場しましたが、数字の把握だけでは「なぜ選ばれないのか」「どう対策すべきか」という本質的な問題は見えてきません。

こうした中、デジタルアイデンティティでは、AIの回答生成プロセスを解析し、結果を左右する重要要素を特定する調査を開発しました。単なる現状把握にとどまらず、ブランドごとの最適な改善策を導き出す独自のLLMOメソッドとなります。

■ AIに選ばれる「必然」を作る独自メソッド

本サービスでは、単なる「AIへの言及有無」という表面的な数値調査にとどまらず、「なぜ、その企業が推薦されるのか」という回答生成プロセスを構造的に分析します。具体的には、以下の3つの重要指標に基づき、調査から施策提案までを行います。

■ サービスの特徴

- 文脈の特定「学習塾」のような単一キーワードではなく、「中学生が受験勉強を始めたい時」など、ユーザーがAIに助言を求める具体的な文脈（プロンプト背景）を多角的に検証し、貴社サービスとユーザーが接触する最適なシチュエーションを特定します。- 評価基準の定義AIが推奨ブランドを選定する際の決定要因（価格・専門性・実績など）を解析します。特定したシチュエーションにおいて、他社ではなく「貴社が選ばれる理由」を明確に定義します。- 信頼の根拠第三者評価やSchema.org（構造化データ）の活用を通じ、貴社の強みをAIが認識できる「客観的シグナル（エビデンス）」へと翻訳します。確固たる推奨根拠としてWeb上に実装します。1. AIの推奨ロジックに基づく本質的な分析

単なる言及数の計測ではなく、AIがどの情報源を参照し、どのようなロジックで推奨しているのかを分析します。競合他社との構造的な差分を洗い出し、「なぜ自社が選ばれないのか」という根本原因を解明した上で、具体的な改善策を導き出します。

2. 戦略立案から「技術実装」までワンストップ支援

LLMO対策には、コンテンツの質に加え、Schema.org（構造化データ）の実装やクローラビリティ改善など、高度な技術的対策が不可欠です。当社はSEOやWeb制作で培った豊富な技術的知見を活かし、戦略設計からサイト内部改修、コンテンツ制作までを一気通貫でサポートします。

3. 最新モデルへの対応と継続的なPDCA

生成AIのアルゴリズムは日々進化し、参照傾向も変化し続けています。デジタルアイデンティティは主要LLM（GeminiとChatGPT）の動向を継続的にモニタリングしており、一時的な対策にとどまらず、アップデートに即した継続的なモニタリングと施策チューニングにより、中長期的な成果創出を伴走支援します。

■ 今後の展望

デジタルアイデンティティでは、急速に進化する生成AIを継続的に研究・検証し、本サービスの品質向上およびクライアント企業へのさらなる価値提供に努めてまいります。

「検索から探索へ」という時代の転換点において、クライアント企業のブランド価値がAI時代にも正しく評価され、ユーザーのもとへ届けられるよう、技術とマーケティングの両面から支援を強化してまいります。

LLMO調査サービスの詳細については、以下をご覧ください。

https://digitalidentity.co.jp/service/forte-ai/llmo-dco/

「確からしさではなく、確信をもって成果を生み出す」

Forte.AI の理念に基づき、デジタルアイデンティティは今後も「LLMO」をはじめとする最先端のAIマーケティング領域において、データの活用・可視化と実効性の高いソリューション開発を推進してまいります。

詳細については、以下をご覧ください。

https://digitalidentity.co.jp/service/forte-ai/

【会社概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25965/table/104_1_e60da7d68f547defbc6a50337f6685db.jpg?v=202601300421 ]